Vuelve para

La actriz, Mariana Ávila, ya había estado en algunos reality shows como Big Brother VIP y Reto 4 Elementos, pero ahora se prepara para vivir una experiencia nueva en este tipo de formatos.

La protagonista de filmes como La primera noche y La última noche se encuentra lista para enfrentar el reto de ser parte de El Hotel VIP, que reunirá a 16 famosos, liderados por Roberto Palazuelos.

"Lo que había vivido en esos proyectos (Big Brother, Reto 4 Elementos) no tiene nada que ver con este hotel. El hecho de que nos pongan actividades difíciles y además, no podamos dormir ni descansar, te acelera al día siguiente, y uno no está de buenas y ni en sus cinco sentidos, yo creo que eso y otras situaciones indican que no tiene nada que ver con los reality pasados", dijo en entrevista.

La artista charló con El Siglo de Torreón de su labor en El Hotel VIP y de su retorno a la actuación, mismo que anhela, sea permanente.

"Este 16 de agosto comienza el reality por el Canal 5 a las 8:00 de la noche de lunes a viernes. Es un proyecto diferente en el sentido de que es un hotel; Palazuelos y Karina Banda, que son los anfitriones, nos van a estar guiando.

"Cada semana vamos a estar jugando para ganarnos ser huéspedes o miembros del staff, cada semana sabremos si nos toca lavar platos o asolearnos en la alberca. Estar encerrados en un espacio al aire libre, es el toque que hace diferente a este programa, además de que habrá algo de comedia", manifestó.

Mariana dio a conocer que dentro de El Hotel VIP se formarán equipos que se enfrentarán con todo.

"Vamos a ganar a veces porque somos súper buenos, o vamos a perder porque el de al lado no pudo con la prueba. Seremos dos equipos que cada semana se cambiarán. Todo está muy dinámico, creo que la gente se va a quedar picada con lo que verán".

En la charla telefónica, Ávila mencionó las cualidades que tiene para poder destacar en esta producción de Televisa, entre ellas, "soy buenísima para correr".

"Les puedo decir que yo entré a divertirme y a pasármela bien. Definitivo, no soy amiga de todos los niños, pero lo único es que si voy a ser staff, y me toca lavar platos, si alguien no me pide bien las cosas me voy a molestar; ahora, si me corresponde ser huésped, pues por ejemplo soy vegetariana y tendrán que hacer mis comidas especiales, lo que seguramente no será del agrado de mis compañeros".

Jorge "El Burro" Van Rankin, Manola Díez y "Gomita" son algunos de los participantes que estarán con Mariana. Al respecto, opinó que todos cuentan con personalidades distintas.

"Somos diferentes. Siempre hay uno que está de malas, el que ronca toda la noche, el que no se queja, el que es neutral, el berrinchudo, el flojo. Imagínense todo eso en un solo lugar".

Sobre lo que harán Roberto Palazuelos y Karina, Mariana explicó que será vital en el desarrollo del programa.

"Ellos nos van a dar instrucciones, nos dirán qué está bien y qué está mal. Nos van a dictar las reglas, y si no las seguimos, ya verán lo que ocurrirá. Nos van a regañar o nos van a premiar".

Mariana siempre ha conservado una apariencia jovial, y es que además de ser vegetariana, se cuida bastante en todos los sentidos.

"Trato de alimentarme lo mejor que pueda, hago ejercicio. Siempre he sido relajada en eso, sin embargo, mi prioridad sí es siempre verme lo mejor que pueda".

Ávila aseguró que este regreso a la televisión, será permanente, ya que había puesto algunas pausas en su carrera.

"Desde el año pasado volví. Estoy feliz de retornar. Ojalá que no pare de trabajar y salgan más proyectos como telenovelas".