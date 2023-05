Tras desaparición de su madre, Daniela vuelve a celebrar el 10 de mayo

Durante casi 10 años, Daniela dejó de celebrar la fecha del 10 de mayo y se volvió un día más en el calendario, luego de que su madre Miriam Quintana Armijo, desapareciera. Este año será diferente al haberse convertido en mamá de un pequeño, que la ha dado un nuevo sentido a su vida.

Su madre, de entonces 43 años, desapareció el 9 de enero de 2013, fecha que lleva clavada en su mente.

Desde entonces, su vida y la de sus dos hermanos menores cambió. Los festejos del Día de las Madres terminaron, y se cambiaron por trabajos de búsqueda.

Daniela, ahora de 30 años de edad, recuerda que antes esa fecha era la ideal para festejar a su madre "consintiéndola", llevándola a comer, dejarla descansar de su trabajo, o simplemente apapachándola.

Pero después de ese 9 de enero, no solo los 10 de mayo fueron "dolorosos" sino otras fechas más.

"Es triste, son varias fechas tristes, y una es el mes de mayo, es triste; Es un mes en el cual, ves festejando a las mamás, incluso hay canciones que me hacen llorar. Son canciones que duelen, es una fecha que duele, no se festeja porque no está", dijo Daniela.

Pero este año será diferente. Es la primera vez que se festejará como madre, hecho que le ha dado un nuevo sentido a su vida.

"Es mi primer 10 de mayo. Será diferente por él, pero está la ausencia de mi mamá. Yo lo vería diferente, pero no tengo a mi mamá que festejar".

UN CAMBIO EN SU VIDA

Daniela, cuenta que es tal el cambio en su vida, que hoy sí teme faltarle a su pequeño.

"Yo no tenía miedo de andar en el grupo preguntando, y muchas veces nos enfrentamos a cosas que no nos debemos de meter, pero ahorita, mi niño es un niño muy deseado, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, y ya tengo miedo a faltarle; ya es diferente", dijo a la vez que estrechaba a su pequeño entre sus brazos.

Pese a ese nuevo miedo que le despertó la maternidad, aseguró que los trabajos para lograr encontrar a su mamá, o saber qué fue lo que sucedió, seguirán, y ahora de la mano de su hermano menor, quien al igual que ella forman parte del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

Y es precisamente en este grupo, conformado por familiares de personas desaparecidas, que encontró ese apoyo, esa empatía y las fuerzas para seguir, ante los comentarios despiadados de las personas que nunca conocieron su historia.

"En grupo Vida más que nada, te entienden, porque a muchas personas les da miedo, te juzgan, les da miedo hasta convivir contigo, sin saber la historia, pero uno no eligió vivir eso, no es algo bonito que uno quiera vivir. Simplemente uno se tiene que adaptar a lo que nos tocó y salir adelante, imagina quedarnos hundidos todos", recalcó.

Desde hace cinco años, Daniela se sumó a las filas de las buscadoras y recientemente su hermano menor, quien se ha integrado de lleno a las labores que hace el grupo por el lado de La Laguna de Durango.

MENSAJE

En el marco del Día de la Madre, Daniela da un mensaje dirigido a esas personas que aún cuentan con la presencia de su mamá: "Ámenla, cuídenla, y respétenla, porque no sabes cuándo te va a faltar".