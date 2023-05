Vucetich no habla del arbitraje, pero señala que fueron perjudicados

Los Rayados están molestos.....y mucho. No pudieron vencer a Santos Laguna en el primer duelo de liguilla, mucho menos, marcarles un gol. Monterrey terminó primero en la tabla, mientras que los Guerreros ingresaron al repechaje por una cuestión de reglamento en contra del Querétaro. Eliminaron en la reclasificación a los Tuzos en penales, por lo que están en la fiesta grande. Luego de 17 jornadas, los separaron un total de 21 puntos, ya que los regios les sacaron más del doble.

Y es que los de Vucetich, alegan que fueron afectados por Luis Enrique Santander, que no marcó una pena máxima sobre su delantero Rodrigo Aguirre, en la última jugada del partido.

"No me voy a meter mucho en eso (arbitraje), lo que veo evidente es una falta, un toque que le realizan a Aguirre de frente a la portería para poder culminar" y sobre la cuestión de controversia agregó "nos generan dudas normales, cuando lo ves y otra vez no se marca, algo que se había conseguido" dijo.

También habló sobre la ausencia de gol de su equipo "fue un partido peleado, sabemos que los errores cuestan aquí (liguilla), sabíamos cómo iba a jugar Santos, al pelotazo largo y buscando espacios".

