Voz de Dihablo

Salió nuevo "single" de Metallica y pronto me comenzó a "llegar" por múltiples frentes (como saben que puede ser de mi interés). Escucho una vez la nueva canción, dos veces… tres, ¡y nada! No me provoca nada. Con esto, ya dije que no me gustó.

Tal vez la canción no sea mala, ni siquiera mal ejecutada… ¡y ni siquiera se trata de que haya defraudado mis posibles expectativas!, porque ya ni siquiera me alcanza para tener expectativas, es que el tema suena genérico, como si lo tocara cualquier banda.

Los primeros 30 segundos de Screaming Suicide (así se titula el nuevo corte del álbum próximo a salir, 72 Seasons) suenan bien. Prometen. Luego, el sonido cae en algo tan repetitivo, monótono y hasta predecible, muy de los 90. Insisto, como si fuera de cualquier banda anónima, del montón. La canción no se distingue por nada, no tiene "punch", no hay "feeling". Nada.

El primer sencillo del disco, Lux Aeterna, había sonado un tanto mejor, quizá por la velocidad que mostraron en un tema de 3:30 minutos de duración.

La nueva canción, de casi 6 minutos, termina por cansar. Con ella, además, se presentó el video que la acompaña. La banda está tocando, a blanco y negro, algunos acercamientos a sus integrantes de vez en cuando y ya. La canción es fea. La acabo de poner de nuevo y cada vez me gusta menos.

El colmo es que, este disco que está por salir el 14 de abril, seguramente terminará en mi colección, solo para abrirlo, escucharlo una o dos veces y luego guardarlo para siempre. Tal y como ocurrió con el Hardwired… y hasta el Death Magnetic (aunque este sí lo llegué a desempolvar una que otra vez después del año de su lanzamiento).

72 Seasons está compuesto por 12 canciones, ¿tendrá alguna que valga la pena? ¿Habrá alguna medianamente buena? ¿Tendrá algo rescatable el undécimo álbum de estudio de la popular banda de San Francisco? Repito, mis expectativas son nulas. Lo que verdaderamente impresiona es cómo le ha hecho Metallica para sobrevivir con tanto disco de estudio que es perfectamente prescindible de cualquier colección a partir del año 2000 (o antes).

Mientras esto pasa con la icónica agrupación, la que mejor se sabe vender, Katatonia estrena Sky Void of Stars. Esta noticia sí logra moverme a mis app's para checar qué tal está. Aprovecho el espacio para contarles que ya no recurro a Spotify; lo he reemplazado por Tidal y se los recomiendo.

Pasado el comercial, debo decir que mi experiencia con el nuevo material de Katatonia es ambigua: durante las primeras canciones lo iba disfrutando bastante. No es que hayan cambiado el estilo ni que descubran algo nuevo, hacen lo que han hecho en los últimos años y no suena mal. Sin embargo, por ahí de la mitad comenzó a aburrirme. O está demasiado largo o no escogí un buen momento o simplemente la fórmula se agotó.

Todavía hay tiempo para volver a escucharlo, desde el principio, y ya compartiré una segunda opinión (más fundamentada). Hoy, quise adelantarles mi primera experiencia. Quizá la buena noticia es que los músicos consagrados mantienen su intención creativa. Como dijo mi amigo Rodrigo: metal bueno todavía hay, solo hay que saber buscarlo. Palabras más, palabras menos.

En otros temas, el Candelabrum anunció a Dark Tranquillity en su cartel. Lo interesante parece ser la forma en que lo anuncian: "Desde Skydancer hasta Moment. 30 años de carrera…". Por lo que esperamos un 'setlist' con bastantes viejas canciones. A la par, el México Metal Fest informó sobre la adición de Killswitch Engage para la versión 2023 de su aclamado festival. Hay quien teme que el 'fest' se comience a "ablandar" con este tipo de bandas, yo más bien pienso que es un experimento para ver si pueden "jalar" a otro tipo de público. Y espero que sea así. Ya lo veremos.

Ambos eventos son dignos y habrá que prepararse con lana y tiempo para no faltar a ninguno, que entre el 2 y 3 de septiembre (Candelabrum) y 10 y 11 de noviembre (MMxFVII), los días se irán volando.

¿A cuáles conciertos piensas asistir este año? Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook / YouTube]; @VozdelDihablo [Instagram / Twitter].