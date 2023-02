'Volarán' laguneros con Andrea Bocelli

Fue el pasado 12 de diciembre que esta casa editora dio a conocer que Andrea Bocelli se presentaría en Torreón el 22 de febrero. La fecha ha llegado y hoy, el tenor se encuentra listo para conocer la región.

El italiano ofrecerá un gran espectáculo en un club social, en el que tendrá como invitada especial a Susana Zabaleta.

Justo en la víspera de Navidad, el intérprete de Por ti volaré ofreció una entrevista exclusiva a "El Defensor de la Comunidad" en la que habló de su anhelo por volver a presentarse en la República Mexicana.

"Quisiera decirles que les agradezco el cariño y la confianza que me han dado. Les mando un abrazo uno por uno y espero con felicidad poder verlos pronto, encontrarlos en persona. Su país siempre me ha acogido con mucho calor; las reacciones de las multitudes, las palabras de cariño recibidas por parte de las personas que he encontrado en la calle, en los restaurantes, en los hoteles, me han conmovido.

"En México me espera una agenda cerrada, pero muy emocionante. Son cuatro conciertos, incluido el de Torreón,, en seis días, son 30 mil personas con las cuales voy a pasar un momento de serenidad, celebrando la belleza por medio de la música. Las expectativas son altas y puedo confirmar que haré lo mejor para que cada asistente regrese a su casa con una sonrisa de oreja a oreja", expresó contento.

En esa misma charla, el artista aprovechó para mencionar cuál es su apreciación de la música mexicana.

"Hay un hilo rojo que junta mi carrera artística al universo de la música latina. Debo mucho a ese amplio horizonte cultural, al cual, su país ha contribuido de forma determinante. Amo la sensibilidad de la música mexicana, amo la creatividad rítmica y la fuerza seductora de sus melodías.

"No me gustaría herir susceptibilidades, ni hacer sentir mal a otros artistas mexicanos que he amado, pero puedo decirles que hay dos que representan muy bien a México y son los fallecidos Juan Gabriel y claramente Agustín Lara "El Flaco de Oro".

Al evento de este miércoles se espera la asistencia de cinco mil laguneros. Ayer, el alcalde, Román Alberto Cepeda González, dio a conocer que mil elementos participarán en la vigilancia del concierto.

Por su parte, el gobernador, Miguel Ángel Riquelme, anunció que dos helicópteros estarán al pendiente del espectáculo.