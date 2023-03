Vocalista de La Original Banda El Limón denuncia que le pusieron agua en gasolinera

Ramón Maldonado, vocalista de La Original Banda El Limón, sorprendió a sus seguidores al denunciar que le pusieron agua en una gasolinera de Mazatlán Sinaloa.

A través de su cuenta de TikTok, el cantante publicó un video donde narraba que su automóvil se había parado de repente, esto luego de echar gasolina en una estación en Mazatlán. Ahí, el intérprete mostró el agua que había en su tanque.

"Es muy mala onda la neta que hagan esto, llegue a echar gasolina, y el carro se me paró de repente, se me hacía muy raro, entonces usé un poquito la mecánica y cuando quite la manguera salió esto, esta madre trae agua, saque otro segundo litro y salió menos", dijo mientras mostraba unas botellas llenas de gasolina con agua.

"Comparen, eso es gasolina normal que acabo de comprar y esta es la que acabo de comprar. Esto es en Mazatlán Sinaloa, miren la diferencia", contaba.

Tras esto, Ramón Maldonado reveló que irá a reclamar a la gasolinera, ya que esto podría traerle varios problemas a su automóvil: "La neta, voy a reclamar porque no se me hace justo, te puede chingar el motor, no".