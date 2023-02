Vocalista de Grupo Arriesgado, molesto con sus compañeros de banda por dejarlo 'solo'

Pese a que no hubo lesionados frente a los ataques armados que tuvieron lugar el viernes pasado, durante la estancia de Grupo Arriesgado, en diferentes recintos en Tijuana, el líder de la agrupación Arturo González, mejor conocido como "Panther Bélico", se mostró muy molesto de que sus compañeros no se presentarse a las instalaciones del estadio donde ofrecería un concierto, el cual tuvo que ser cancelado por las amenazas que recibió en conjunto musical.

El día de ayer se dio a conocer la noticia de que Grupo Arriesgado, una agrupación del género regional mexicano que nació a raíz de la pandemia, había sido advertida del peligro que correría de presentarse en el Estadio Chevron, donde ofrecería un concierto este sábado.

De acuerdo con lo reportado, fue encontrada una manta con la presunta amenazada a Arturo González, la cual, presumiblemente habría sido un mensaje enviado por un famoso grupo delictivo mexicano, debido a que, al final del escrito estaba firmado con sus iniciales.

Este mensaje no fue el único suceso que llegó a la agrupación a cancelar su presentación en Tijuana, pues tuvieron lugar dos ataques armados; uno ocurrió en la plaza comercial en la que la banda estaba ofreciendo una firma de autógrafos, por lo que, cuando las y los presentes se percataron del sonido de denotaciones de fuego abandonaron presurosas el recinto, el segundo ataque tuvo lugar en las inmediaciones de un medio de comunicación que daba promoción el evento.

Y aunque, en efecto, el recital de Grupo Arriesgado no llegó al estadio de Beisbol, por seguridad de los músicos y la audiencia, Arturo González ha manifestado su informidad en redes sociales, pues dijo sentirse solo, luego de que los otros integrantes de la agrupación prefirieron no presentarse, ya que para él es muy importante cumplir con sus compromisos, y aunque dijo que llegó a considerar a presentarse sólo con su acordeón, se dio cuenta que no sería justo para su público.

Este mensaje fue grabado desde las instalaciones del Estadio Chevron pues, sí bien, el concierto no pudo ser realizado, el acordeonero acudió a las instalaciones para dar una disculpa y explicación a todas y todos sus fans:

"Aquí andamos en Tijuana (…) como miran estoy yo solo … amigos que se dicen amigos valen v***, compañeros que son compañeros valen más v*** todavía, no porque no vengan, no porque digan que yo soy muy valiente, porque si son amigos y compañeros y lo dejan a uno solo para mí valen v***", y destacó que a él gusta cumplir sus compromisos.

Y aunque González expuso su inconformidad, también dijo que no culpaba a sus compañeros de banda y que, en cambio, los entendía, pues muchos de ellos tienen familias por las que preocuparse, por lo que respetaba su decisión. "Cada cabeza es un mundo", consideró.

El músico aprovechó dicho video para ofrecer disculpas a las personas que asistirían al concierto y les expresó que un día volverían a Tijuana. "Tenía mucha emoción de estar en el estado, más sin embargo no se pudo, pero que quede claro que el motivo no es el que está rodando en las redes sociales", destacó.

"No me queda más que pedirles una disculpa a todos, darles las gracias, más que nada el apoyo de la gente que iba a asistir a este evento. Igual, muchas gracias a los amigos, a la gente que estuvo pendiente de mi seguridad, todo está bien, la verdad, excepto el compañerismo", profundizó.