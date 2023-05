Vivir Quintana lanza La casita de la selva

La cantante lagunera, Vivir Quintana, ha estrenado una nueva canción bajo el sello de Universal Music.

Se trata de La casita de la selva, un tema que ella escribió hace unos años.

"Yo tenía una casita en medio de la selva, un león domesticado resguardaba mi temor, se dormía en mis pies, despertaba con el hambre de las 6:00, deshojó mi corazón en un invierno.

"Yo tenía un tripulante y me habitaba el lado izquierdo y una flor desconsolada remendaba mi valor, se vestía con el Sol, con la Luna ya no quiso relación, hay amores que terminan con un beso y desperté y no había nada, ni casa, ni ventana, ni la vida para dar", dice la canción cuyo video lyric en Youtube tiene bastantes comentarios positivos de los usuarios.

"He amado esta canción por años, qué alegría ver que la relances teniendo mucho más apoyo que antes, felicidades Vivir" y "¡Qué letra mujer!, ¡Qué poesía tienen tus canciones!, mi alma saluda a tu alma, Vivir", son algunos de los comentarios que han dejado los fans.

En las luces de la tarde y Te mereces un amor, han sido otros sencillos que ha dado a conocer la oriunda de Francisco I Madero, Coahuila, apoyada por Universal Music.

Vivir Quintana es una cantautora mexicana especializada en géneros como la nueva canción latinoamericana, el ranchero y el folklore. Compositora, normalista y activista por los derechos de las mujeres, Vivir es considerada una de las voces más poderosas del continente, gracias a su amplio trabajo musical, donde destaca Canción sin miedo, tema que ha sido versionado y traducido en varias partes del mundo, dada su vital temática: denunciar la violencia sistemática contra las mujeres.