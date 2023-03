Vivió plena,

"Vuela alto hasta tus estrellas, viviste plena, como las grandes, aprendí tanto de ti… dejaste mucho acá, puros corazones llenos de ti", así se despidió Ana Serradilla de la actriz Rebecca Jones, quien falleció el día de ayer.

El sentir de Serradilla (Ambas trabajaron juntas en Doña Flor y sus dos maridos) fue el de muchos colegas, familiares y seguidores de Rebecca cuyo deceso fue confirmado a la 1:00 de la madrugada por su exesposo, Alejandro Machado, y luego por su publicista, Danna Vázquez.

"Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebecca Anne Jones Fuentes (21 de mayo 1957-22 de marzo 2023)" se lee en el comunicado enviado por Prensa Danna.

Como se recordará, hace unas semanas la primera actriz tuvo que ser internada por una doble neumonía y pese a que ya estaba en su casa y hasta fue a la presentación del filme Nada que ver, no pudo reponerse del todo.

"Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida", añadió la misiva.

En una llamada que el programa Venga la Alegría tuvo este miércoles con Vázquez, informó que Rebecca se fue en paz.

"Me cuesta mucho trabajo estas llamadas, son meramente trabajo, o sea uno pierde un ser amado a lado, pero también se va una figura pública que amó a su público y tuvo un respeto a su carrera. Rebecca luchó hasta el final, hasta que su cuerpo no pudo más, pero se fue tranquila y en paz".

En el enlace telefónico, Danna dio a conocer que la familia y amigos de la actriz, pudieron despedirse de ella.

"Todos estaban muy tranquilos, ella nos preparó para que esta transición fuera en paz, más tranquila, que fuera de la manera en que ella quería, y como decía que 'la muerte te sorprende en vida'", relató.

Sin duda, Rebecca deja un legado muy importante en la industria de las telenovelas o las series, del teatro y por supuesto del cine.

SU ÚLTIMA CHARLA CON EL SIGLO

Fue en mayo de 2019, cuando El Siglo de Torreón se encontró con Rebecca Jones en los foros de Televisa a propósito de la telenovela Doña Flor y sus maridos, protagonizada por Ana Serradilla. Ofreció una entrevista que ahora se ha vuelto la última para este diario.

Esa vez, Jones mencionó que tras haber vencido el cáncer de ovarios, había valorado situaciones del día a día que antes demeritaba.

"Estoy viviendo un renacer espiritual, profesional. Creo que antes no les tomaba importancia a muchas cosas, que hoy sé que valen la pena".

Contenta, Rebecca mencionó que quería volverse un ejemplo para muchas personas que estuvieran pasando por enfermedades severas.

"Quiero ayudar a la gente. Lo que estoy haciendo es aprovechar esto que aprendí para transmitirles a hombres y mujeres mi sentir acerca de las vicisitudes en la vida que nos pueden suceder. En lo que yo pueda ayudar a alguien para que tenga una vida mejor, lo voy a hacer", mencionó.

Rebecca confirmó que era una mujer de carácter fuerte y que además de trabajar por y para su público, era muy entregada con su familia.

"Tengo carácter fuerte, más no amargo. Soy una mujer luchona y madre de familia (De Maximiliano, que tuvo con Camacho)".

A lo largo de 40 años de una trayectoria artística que arrancó a inicios de los años 80, Rebecca Jones nos regaló personajes emblemáticos de la pantalla que pasaron a la historia.

LEGADO

En la telenovela Cuna de lobos, confirmó que podía ser una mala muy mala al interpretar a "Vilma de la Fuente de Larios", personaje que junto a su esposo Alejandro comete un crimen para obtener un hijo y, con él, poder reclamar una herencia.

Ya entrada en la década de los 90, su trabajo en Imperio de cristal (1995) le valdría ganar el premio TvyNovelas como actriz protagónica, galardón al que ya había sido nominada anteriormente por El ángel caído (que ganó) y La sonrisa del Diablo (1993), estos dos últimos en la categoría de villana.

Según recordaba Jones en 2021 en una transmisión para el canal Tlnovelas, Imperio de cristal, donde interpretó a "Sofía Vidal", rompió un parámetro en su carrera porque fue un proyecto propio creado a partir de la historia del emperador Calígula, hecho de la mano del que fuera su esposo, Alejandro Camacho, y donde también actuaron los primeros actores María Rubio e Ignacio López Tarso.

En aquella transmisión de Tlnovelas también señalaba con respecto a sus personajes: "Me gustan los personajes con carácter, no que sean moralmente buenos o malos, sino que me den carnita para interpretar y generalmente terminan siendo los personajes que más bien son malvados, pero también hay personajes buenos. A mí nunca me han dado la buena tonta, jamás".

La vida en el espejo (1999), Vivir así (2002) y Tengo todo excepto a ti (2008), fueron otros de sus trabajos más notables para televisión. La última novela que hizo, aunque solo unos capítulos, fue Cabo.

Más de Rebecca

Brillará por siempre

*Jones era hija de madre mexicana y padre estadounidense. Su familia se trasladó a California cuando era pequeña, donde cursó estudios de Arte Dramático en varias instituciones, entre ellas la Universidad del Sur de California.

*En 1981, después de trabajar un tiempo como mesera, Jones regresó a México y se dedicó a buscar oportunidades artísticas.

*Dos años más tarde debutó como actriz en la obra teatral El coleccionista, por la que recibió varios premios e incluso obtuvo el nombramiento de revelación del año por la crítica especializada.

*Su primer papel como protagonista para la televisión fue en la serie El ángel caído (1985).

*Estuvo casada durante 25 años con el actor Alejandro Camacho, de quien se divorció en 2011.

*En los últimos años apareció en series como Las malcriadas (2017), La casa de las flores (2020) y ¿Quién mató a Sara? (2022).