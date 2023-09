'Vivan los novios', reaccionan las redes ante cercanía entre Sarah Kohan y Chicharito

Después de la separación entre Sarah Kohan y Javier Hernández el "Chicharito" a principios del 2021, un video en las redes sociales está alzando los rumores de una supuesta reconciliación.

Aunque los dos se dirigen como "mi exesposo" y "mi exesposa", ambos han hecho público la mejoría de su relación, pues tras el divorcio, la modelo australiana con la que el futbolista tiene dos hijos, mucho se habló de una presunta infidelidad por parte de ella, así como las peticiones de manutención en su divorcio hicieron mucho ruido en los medios.

En algún momento, "Chicharito" admitió que no sentía ser la mejor pareja que Sarah necesitaba, ni tampoco el mejor padre, situación que aparentemente ha cambiado, pues los dos se muestran juntos en sus redes y gastándose algunas bromas, algo que además ha encantado al público que los sigue.

"A mi se me hace que hay recalentado", "mi Chicharito es mexa, no se reja", "aplauso para esta pareja enamorada", "vivan los novios", "ya regresen", "los ex pueden ser amigos sin ningún problema", "felicidades a la pareja enamorada", se lee en los comentarios del reciente video que Sarah compartió en Tik Tok.

Sin embargo, Javier Hernández no puede borrar su intento de relaciones después de dejarse de Sarah Kohan, ya que mantuvo un romance fugaz con la actriz española con Andrea Duro, y se le relacionó con Camila Sodi,