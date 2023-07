Visorias le dan emoción a la Copa Orlegi 2023 

A partir de hoy hasta el próximo domingo 30 de julio se desarrollará la Copa Orlegi 2023 en Zapopan, Jalisco, que se enfoca en la formación integral de niños y jóvenes.

Los participantes de las 90 escuadras inscritas, de las cuales 22 equipos son santistas provenientes de diferentes estados del país, entre ellos Coahuila, tendrán oportunidad de ser parte de las visorias que se realizan en el Scouting de los clubes de Orlegi Sports que son Santos Laguna, Atlas y Sporting de Gijón.

El certamen de Copa Orlegi 2023 que contempla las ramas varonil y femenil del 2006 a 2012, se desarrolla en distintas sedes del territorio tapatío, esto como parte del trabajo de los Centros de Formación y Academias Santos, que ofrece a los jugadores la oportunidad de disputar torneos de alto nivel competitivo, siendo otro ejemplo de esto la Copa Internacional Santos Peñoles, que los lleva a enfrentar rivales de distintas partes del mundo.

Como representación albiverde, destaca la participación de las siguientes Academias y Centros de Formación:

• Categoría 2012: AS Saltillo. CEFOR Santos Lala y FIS Guerreros

• Categoría 2011: AS Playa del Carmen, CEFOR Santos Lala y FIS Guerreros

• Categoría 2010: AS Distrito Carolina, AS Ramos Arizpe, FIS Guerreros, AS Guadalajara, AS Reynosa y AS Metepec

• Categoría 2009: FIS Guerreros, CEFOR Santos Lala y AS Ramos Arizpe

• Categoría 2008: AS Pachuca, AS Ciudad Valles y AS Guadalajara

• Categoría 2006: CEFOR Santos Lala y AS Huentitán • Femenil: FIS Guerreros