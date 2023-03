Visita Toros Laguna a menores en CRIT

Jugadores del equipo de básquetbol Toros Laguna dejaron la duela y se montaron en una silla de ruedas, para enfrentarse con los pequeños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), quienes no pudieron ocultar su alegría y emoción, con una sonrisa constante en sus rostros.

Fue este lunes, que parte del equipo acudió a las instalaciones del CRIT en Gómez Palacio para compartir con los pequeños que acuden a sus terapias, y conocer un poco de la labor que hace el Centro para mejorar su calidad de vida.

"Principalmente para nosotros es sensibilizarlos, lo nuestro es trabajar con personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida pero también promover una cultura de inclusión social de la persona con discapacidad. Entonces que vengan deportistas, que vengan personalidades, políticos, artistas, todas estas son personas con una influencia social importante y el que estén sensibles de las necesidades de las personas con discapacidad", explicó Gabriel López Ortega, director del CRIT.

Al término del partido, los deportistas realizaron un recorrido por las instalaciones e incluso, estuvieron presentes en algunas terapias motivando a los pequeños a seguir.

Por otra parte, López Ortega comentó que se tiene un padrón de usuarios de 830 pequeños, pero recordó que se tiene el servicio externo, para aquellas personas que por alguna cirugía o lesión requieren de terapias, pueden acudir.

Aclaró que el servicio externo, no solo se brinda a los pequeños, sino a jóvenes e incluso adultos mayores que así lo requieran previo diagnóstico médico.

El director del CRIT, también comentó que en la visita que realizaron los diputados del Congreso de Durango la semana pasada, se les propuso que los pequeños con lesión cerebral, puedan ser sujetos a cirugías, aunque ello no implique que pueda caminar sino que mejore su calidad de vida lejos del dolor y otras complicaciones.

"Normalmente los médicos pueden argumentar que no va a caminar, que no va a realizar una función importante, pero para nosotros es importante que no tenga dolor, y que pueda tener una cirugía que pueda disminuirlo. Esa es una de nuestras batallas".

En respuesta, los legisladores aseguraron que en la ley que sufría algunas reformas, estará contemplada esta petición.