La cantante española, Rosalía tiene más de 30 millones de seguidores en TikTok, por lo que no es una sorpresa que quiera deleitarlos con sus "trends" o compartiendo cosas de su vida cotidiana.

Es así que en uno de sus videos compartió las reacciones al probar una serie de snacks de Japón, pero en el video no especifica si fueron un regalo o ella misma los compró.

Sin importar cuál sea el caso, lo cierto es que la "Motomami", fue demasiado objetiva; pues algunos incluso no pasaron ni el cinco (tomando en cuenta que 1 es muy malo y 10 es muy bueno.

¿Cómo calificó los snacks la "Motomami"?

En el metraje comienza destapando una especie de jeringa, que en su interior tenía una especie de jarabe: "sabe a las chuches del cine, 12/10", dijo.

El segundo snack que probó lo calificó con 1,5/10 porque, según sus palabras, sabía como un brownie chamuscado.

Pero uno que llamó la atención de muchos fue una especie de barra con colores parecidos a los de un pollo frito, y la misma Rosalía confirmó que el sabor era muy similar al del pollo frito.

Lo que sus seguidores también notaron, fueron las peculiares palabras que utilizó para describir el sabor de las cosas, por ejemplo, calificó uno de los dulces con 5/10 porque sabía a "perfume de churro".

Sin duda el carisma de la también actriz y compositora es que la hace tan popular entre otros artistas. Muestra de ello fueron los siguientes comentarios: "Amo la personalidad de Rosalía es como una niña interior tan linda", "No sabía que la Rosalía reaccionando a snacks me haría tan feliz", "Brownie chamuscado", "La reseña que no sabía que necesitaba, tkm", entre otros.

Viscosos, pero sabrosos; video de Rosalía probando snacks de Japón