VIRAL: Slobotzky diciendo en La Cotorrisa que la música de Natanael Cano es asquerosa

Los gustos se rompen en géneros, es una frase que ha sonado siempre a la hora de emitir alguna opinión sobre lo que alguien más prefiere. Tal como pasó con Slobotzky de La Cotorrisa, de quien en días recientes se ha viralizado en Tik Tok por sus fuertes opiniones sobre Natanael Cano y los corridos tumbados.

Fueron sus declaraciones en el episodio 61 de La Cotorrisa hace dos años, donde "Slobo" junto a Ricardo Pérez, hablaban del trabajo que ha realizado el artista de 22 años y de cómo el conflicto que tuvo con Pepe Aguilar, dicen, lo hizo famoso.

“Este wey hace sus corridos tumbados, en lo personal me parecen asquerosos (...) te puse uno hace rato y no pude terminarlo, y luego todavía se roba un pedacito de la canción de Maverick, que a mi Maverick me encanta, perdón si me van a criticar. Bueno pues este wey, (Natanael), se vuelve muy famoso porque en un live le empieza a tirar mierda a Pepe Aguilar (...) tu le pides a Natanael que cante y te das un balazo”.

Sin embargo, los dichos de Slobotzky no tardaron en generar las reacciones de los fanáticos, quienes además exhibieron una grabación en la que se le observa la presencia de los dos personajes del programa La Cotorrisa conviviendo en una fiesta donde se encontraban escuchando cantar a Natanael Cano hace un año.

“Cada quién sus gustos, como por ejemplo, quién ve un capitulo entero de La Cotorrisa”, “es La Cotorrisa que esperaban”, “Nata no ocupa empeñar sus cosas para ir al mundial”, se lee entre los comentarios de los usuarios de Tik Tok, donde uno, aclaró que en otro episodio, Slobotzky y Ricardo contaron que conocieron a Natanael en un vive latino y se disculparon; “la gente cambia de pensamiento y es normal”.