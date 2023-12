VIRAL: Inquilino ebrio amenaza a vecino en Nuevo León; 'yo mando en esta torre'

Un supuesto inquilino de un exclusivo complejo de departamentos en Nuevo León fue exhibido en estado de ebriedad mientras intentaba provocar a uno de sus vecinos para pelear en la caseta de seguridad, bajo el argumento de que este lo había insultado.

Los hechos fueron captados en video por una mujer, que acompañaba al vecino agredido, quien en todo momento permaneció en calma e intentando dialogar con personal de seguridad del complejo.

"Quiero que sepas algo. Yo mando en esta torre", grita el inquilino mientras comienza a desnudarse. Dos elementos de seguridad que se hallaban en el lugar intentan calmar los ánimos, sin éxito. Uno de ellos incluso le pide: "cálmese, güey", mientras aparentemente lo llama Jorge.

De acuerdo con lo que el propio inquilino en estado de ebriedad confiesa, los hechos se dieron en el exclusivo complejo de departamentos West, que según la página oficial se encuentra en Valle Poniente de Nuevo León y es vecino del municipio de San Pedro Garza.

"Todos me conocen, cabrón, soy el primer inquilino de West. Todos me conocen. A mí no me vas a insultar, te parto tu mad**. Vente tú y yo".

Sin embargo, en redes sociales también se ha referido que la pelea viral pudo ocurrir en otro de los complejos de lujo, pero este ubicado en San Pedro Garza García, llamado Nest.

Durante el video de más de un minuto y medio de duración, el inquilino también amedrenta al vecino: "voy a dar con tu pinche departamento".

Entre los pocos diálogos que intercambiaron, el vecino lo llama "Pinch** gato, a lo que el inquilino sin playera responde: "hermano, compro tu depa, ahorita". Momento en el que se corta la grabación.

Usuarios de redes sociales reaccionan ante inquilino ebrio

Luego de que el video se viralizó en redes sociales, los usuarios no han dudado en comentar los hechos. Muchos de ellos burlándose del supuesto inquilino en estado de ebriedad y algunos más asegurando que tiene un gran parecido con Miguel "El Piojo" Herrera, director técnico de Club Tijuana.

"Ustedes también se empelotan pa' agarrarse a vr**", "no se casen entre primos", ¿no será hijo del Piojo Herrera? Es igualito hasta en el carácter".