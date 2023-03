VIRAL: Animadora le baila a hombre en fiesta infantil y termina regañada por esposa celosa

En redes sociales ha tomado notoriedad el momento en que una animadora de fiestas infantiles terminó regañada por una mujer, luego de que le bailara al esposo de ésta.

Fue por medio del perfil @jacky.farrell en TikTok que la misma animadora compartió el clip que la muestra vestida de la versión 'symbiote' del personaje de Spider Gwen, mientras baila durante la fiesta infantil de un niño.

Al ritmo de 'Latinos a bailar' de DJ Feshley, la animadora realiza sensuales movimientos frente a un hombre que la graba con su celular.

Ante la escena, una mujer se pronuncia para reclamarle a la animadora por haberle bailado a su esposo.

"¿Por qué le bailas a mi marido?".

"Ah, yo no le eche el ojo. Él me dijo que estaba grabando en vivo y a todo color. Él me lo dijo, ¿verdad que sí señor?", dijo la animadora para defenderse.

A pesar del ataque de 'celos' la escena parece haber terminado con gracia, pues incluso la esposa del hombre se rió ante lo sucedido.