VIRAL: Aficionada del América que lloró por Federico Viñas tiene final feliz

Ayer que el América arribó a su hotel de concentración en Guadalajara, previo al Clásico Nacional ante las Chivas, una aficionada de las Águilas se viralizó en redes sociales.

La aficionada de nombre, Emily Beraud, lloraba desconsolada, luego de que su ídolo, Federico Viñas, la ignorara a su llegada al hotel y no pudiera entregarle un carta, un globo y unos chocolates que tenía para él.

Al viralizarse su imagen en redes sociales, el departamento de prensa del América la contactó para que este jueves cerca de mediodía tuviera su encuentro con el atacante uruguayo.

Fue todo un éxito. El delantero azulcrema se tomó fotos con ella, le dio autógrafos y le regaló un par de boletos para el juego de esta noche. Asimismo, le explicó que ayer no la escuchó y por eso no se detuvo.

"Mi hermano me dijo que fuéramos al hotel donde iba a llegar y yo me aloqué a comprarle sus cosas, pensaba que iba a ir, lo iba a ver, me iba a autografiar y a tomar fotos. Vi que llegó el camión y yo ya traía el globo reventado, mis regalos los traía en las manos, pero todos se siguieron de largo, ninguno se paró más que Alejandro Zendejas y Fidalgo, fueron los únicos", dijo la aficionada.

"Cuando vi a Viñas le grité que fuera conmigo porque le tenía que dar algo, pero él nunca me escuchó, él tenía audífonos y jamás volteó. Le entregué los chocolates a Zendejas y él se los llevó. En la noche, durante la serenata me dijeron que el América me buscaba, me dijeron que me iban a pasar con Federico, que él se quería disculpar conmigo por no haberse regresado", explicó en entrevista para Bolavip México.