Vilax lanza tema del lagunero Bruno Danzza

El grupo lagunero Vilax, sigue dando de qué hablar en la música.

Tras haber firmado con la disquera Fonovisa Records; Alhe Romo, Pablo Miguel, Marcos Padilla, Víctor Rosales, Daniel Rivas e Iván García han dado a conocer varias canciones inéditas que formarán parte de su primer disco con la transnacional.

Recién, la agrupación dio a conocer las melodías Si aún no me amas y Ganas, y ahora ha lanzado un nuevo sencillo.

Se trata de No te apures, que vendrá incluido en el material que verá la luz el próximo mes.

Dicha rola rompe con la racha dulce de las melodías anteriores y pone de manifiesto la versatilidad de la voz e interpretación de Romo, vocalista del grupo quien ahora se presenta más fuerte y decidida con esta letra escrita en coautoría con el también lagunero Bruno Danzza y Adrián Navarro.

El nacido en Torreón tiene en su haber una larga lista de éxitos entre los que destacan: Lo que tenías conmigo, Mi error mi fantasía y Mírame.

Por su parte, Navarro es otro experto en temas desgarradores. Tiene hits como Broche de oro, Supiste hacerme mal y Fíjate que sí.

"No te apures, lo volvemos a intentar ya que madures, porque lo tonto no se quita en solo un día qué flojera malgastar por ti mi vida", dice la rola No te apures.

"Así reza esta historia de desamor y fortaleza que se acompaña con una tonada norteña clásica en la que una vez más Vilax muestra su versatilidad y respeto al género en el cual van avanzando con paso firme", menciona un comunicado de Fonovisa Records.

"Conocimos a Bruno Danzza cuando hicimos el 'cover' de Lo que tenías conmigo, no sabíamos que era de Torreón y ahora que estamos grabando temas inéditos nos ofreció uno que se llama No te apures", mencionó Romo en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.