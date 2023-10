Viernes, último día para tramitar cartilla militar en San Pedro

El 13 de octubre es la fecha límite para que los jóvenes nacidos en 2005 y remisos tramiten su media cartilla en las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento en San Pedro.

La titular de la dependencia Bertha Chairez Mireles, informó que, se solicitaron 500 formatos de los cuales hasta el momento han procesado 280 documentos y solo quedan unos días para completar el procedimiento, el cuál debe realizar únicamente el interesado y no tiene costo alguno.

Para obtener la media cartilla, los jóvenes deben presentar el original y una copia de su acta de nacimiento, comprobante del grado máximo de estudios o una constancia de su nivel educativo actual, su clave CURP y comprobante de domicilio reciente (agua o luz).

Además, se requieren cuatro fotografías no instantáneas de 35 por 45 milimetros en papel mate, sin retoques, con fondo blanco, en las que el interesado no tenga accesorios, barba, patilla o bigote y con una camisa blanca.

La Junta Local de Reclutamiento atiende de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y en esta ocasión hasta el 13 de octubre es la fecha límite para completar este trámite necesario para solicitar empleo o identificaciones como el pasaporte.

Chairez Mireles enfatizó la importancia de que los jóvenes de la clase 2005 y remisos obtengan el documento, que les permitirá continuar el proceso para adquirir la cartilla un militar liberada, expedida por la Sexta Zona Militar en Saltillo.