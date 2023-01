VIENEN A TORREÓN POR CARMEN SALINAS

Una plaza pública ubicada en la colonia La Merced II de la ciudad de Torreón lleva ahora el nombre de la actriz lagunera Carmen Salinas, con motivo del homenaje a un año de su muerte.

El evento que dio inicio a las 11:00 horas de la mañana del lunes, contó con la presencia de dos personajes reconocidos en la televisión nacional, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, quienes presumieron la amistad, el cariño y los recuerdos que les dejó "Carmelita".

"La lealtad, la amistad, la generosidad que de mi parte y de muchas compañeras del medio artístico que hay, hoy me siento representando eso, y qué bonito que aquí en su tierra que tanto presumió. De verdad lo dijo con orgullo, tan digna de ser de Torreón, porque ir a la capital y hacer una carrera, de verdad se necesita mucha disciplina y amor al arte", expresó Andrade luego de develar una placa en el centro de dicho parque y en la cual se destaca su trayectoria.

Por su parte, Oliver compartió que fueron distintas ocasiones en las que tuvo la fortuna de entrevistar a Carmen Salinas, quien en sus encuentros siempre se dijo orgullosa de su origen.

"Era una hija de la fregada, la verdad", menciona entre risas, "muy talentosa, muy sincera y me pendejeaba cuando podía. Siempre presumía, 'soy de Torreón', la verdad se me hace bien bonito escucharla que estuviera tan orgullosa de donde nació. Hay una frase que dicen que, 'nadie es profeta en su tierra', y estoy muy de acuerdo porque el público es más duro, me ha tocado en Monterrey, y la gente como que si te apoya, pero como que no. Hay una envidia y admiración al mismo tiempo, pero hay que apoyar a la gente que se destaca en su estado, en su ciudad, porque inspira a que puedes llegar a hacer lo que esas personas".

Montserrat, también aprovechó para elogiar la gastronomía local y dijo estar impresionada de no haber estado aquí antes, ya que ella también es del norte del país.

"Me eché mis gorditas ahorita de queso, chicharrón y de rajas, buenísimas, me encantaron. Y unos cochinitos, que eran unas galletas muy buenas. A ver qué tanto podemos ver porque solo estaremos hoy. Me da mucho gusto conocer al fin Torreón, no puede ser que soy de Monterrey y no haya conocido", expresó después de atender a un gran grupo de personas que buscaban hacerse una foto con ella.

Además de las "MoJoe", al evento que realizado por la administración municipal, como representante de la familia de doña Carmen estuvo presente su sobrino Manolo González Salinas.

"Es y siempre será uno de los íconos de la historia en la cultura popular del país. Una forma de recordarla es disfrutando de algunas de sus novelas, programas y películas, como Hombre en Llamas, Mexicano tú puedes, La Otra Familia, Cartas a Elena, La Lotería, Bellas de Noche, La Pulquería, Viva Tepito, Huevos Rancheros, Esta noche cena Pancho, entre otras", compartió.

Antes de retirarse, Yolanda Andrade, acompañada del comediante lagunero Rosa Concha, quiso resaltar el trabajo de un muralista lagunero, quien plasmó la imagen de "La Corcholata" en la plaza pública, inspirada en su trabajo en cine, sin embargo, la obra no tardó en generar reacciones en las redes sociales, pues incluso algunos usuarios se las ingeniaron para hacer "memes", argumentando que "no se parece".

Fernando Compeán