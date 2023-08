Videos del concierto de Luis Miguel luciendo 'mejor que nunca' impresionan en redes

Luis Miguel volvió a causar revuelo en redes sociales por su regreso a los escenarios, pero esta vez, los usuarios opinaron que se ve "mejor que nunca".

Tras filtrarse los videos de una de sus presentaciones en Argentina por el "Luis Miguel Tour 2023", los internautas no pudieron evitar mencionar que "El Sol" se ve radiante a sus 53 años.

Es importante mencionar que la carrera del cantante mexicano despuntó desde que él tenía 12 años, y desde entonces se ha presentado en innumerables escenarios alrededor del mundo.

Pese a que la vida de un artista no es sencilla; pues suelen haber escándalos y polémicas, Luis Miguel destaca por su talento.

Aunque a lo largo de su trayectoria surgieron escándalos, sus fans lo han apoyado y defendido a capa y espada.

Tan es así que, al anunciarse su regreso, de inmediato se agotaron las entradas para sus conciertos.

En México hubo gente acampando en las afueras de los estadios, solo para obtener una entrada.

Luis Miguel reaparece en los escenarios y lo hace… ¿mejor que nunca?

En Twitter aparecieron videos de la presentación de Luis Miguel en Buenos Aires. Fue cuestión de minutos para que éstos comenzaran a viralizarse y surgieran las críticas.

Los internautas opinaron que el mexicano luce bastante bien. Como era de esperarse, Luis Miguel salió con un smoking negro y deleitó a los presentes con canciones como "Será que no me amas", "Culpable o no", "Cuestión de piel", "La media vuelta", entre otras.

La energía que demostró en el escenario también fue de admirarse, además de que aparentemente no utilizó playback.

Los comentarios en uno de los metrajes difundidos por la usuaria @Pilarsmith fueron los siguientes: "Volvió perfecto", "Qué sueño hermoso escucharlo en vivo", "Está perfecto", "Qué lindo está", "Impecable", por mencionar algunos.

Cabe destacar que en una de sus giras también fue criticado, pero de manera negativa, ya que varios usuarios opinaron que estaba "pasado de peso". Sin embargo, en este Tour, Luis Miguel luce con una figura esbelta.