VIDEO: Violeta Isfel alerta a sus fanáticos tras caerse aparatosamente de un escenario

La actriz Violeta Isfel alertó a sus fanáticos luego de sufrir una aparatosa caída durante su presentación en la obra de teatro Lagunilla, mi barrio.

A través de redes sociales se comenzó a difundir una serie de videos donde se ve a la también cantante llevando a cabo su participación junto al comediante Ariel Miramontes, sin embargo, de un momento a otro, Violeta 'se quedó sin escenario' y terminó cayendo aparatosamente afuera de él.

Este hecho provocó un sin fin de reacciones por parte de los espectadores, quienes se encontraba atónitos por lo sucedido.

Sin embargo, esta mañana, la actriz habló para las cámaras de Venga la Alegría y reveló que afortunadamente se encontraba fuera de peligro.

"Lo que sucedió fue que tuvimos función del Lagunilla, mi barrio en Toluca, y recién empezando la función, yo hago mi coreografía como siempre y el reflector a mí me ciega y pues yo vi negro, entonces, pues según yo todavía escenario no", contó mediante una llamada telefónica. "Doy un paso más y se me acabó el escenario, ya había llegado al límite del escenario y no lo vi".

Tras esto, Violeta contó que el accidente no había ocurrido a mayores debido a que el escenario estaba muy cerca del piso, por lo que la distancia de la caída no fue tan grande.

"Gracias a Dios, era 1 metro 20 de distancia, no fue tanto, pero lo más chistoso de todo es que caí como Spider-Man, caí con los deditos en punta, no con las rodillas flexionadas, y las manos en el piso, entonces todo había caído bien", sostuvo.

Al finalizar, mencionó que solamente tenía inflamación en el músculo: "Me revisó el médico, me dijo que efectivamente traía una inflamación muscular, que solo es muscular, lo cual es buenismo, teníamos miedo de que fuera algo más grave, pero solo es una inflamación muscular de espalda y cuello".