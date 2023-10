VIDEO: Usuarios acusan a Shakira de haber empujado a una mujer en plena calle

La cantante Shakira se volvió el centro de críticas luego de que usuarios la acusaran de haber empujado a una mujer en plena calle.

Shakira es actualmente una de las cantantes más famosas y exitosas del momento, y es que, después de su polémico divorcio con Gerard Piqué, las cosas para la colombiana se encontraban mejorando después de haberse mudado junto con sus hijos a Miami.

Lamentablemente, esta paz se pudo haber esfumado luego de que Shakira fuera vista supuestamente empujando a una mujer en las calles.

A través de redes sociales se compartió un video donde se logra observar a un tumulto de gente esperando tomarse una fotografía o video con la cantante, pero, lo que más llamó la atención fue una mujer vestida de azul, la cual se encontraba grabando el paso de la colombiana cerca de un coche.

Sin embargo, a los pocos segundos se ve como Shakira la toca del brazo por unos instantes y después con un movimiento la habría quitado para continuar con su camino.

Este clip dividió comentarios en redes sociales, y es que mientras que algunos usuarios aseguraban que la cantante la había empujado, otros argumentaban que hubieran hecho lo mismo si una persona se encontraba en medio del camino.

"Pues si se para en frente y no la deja pasar, pues la tiene que quitar, es obvio", "Si se ve que la empuja, se ve clarísimo", "No ven como la señora anda desde un principio con el teléfono grabando y hablando, nadie sabe lo que le está diciendo y por eso se molesta Shakira", "Hay modos de hacerlo y es no fue la correcta", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.