VIDEO: Selena Gomez tiene épica reacción a la atajada de John McCarthy a Messi

Selena Gomez se volvió tendencia este fin de semana después de que la famosa acudió al BMO Stadium para ver jugar a Lionel Messi.

La cantante disfrutó de un partido de futbol en el que una de sus reacciones fue captada en video y ha estado circulando por redes sociales.

Los hechos ocurrieron durante el encuentro del equipo del astro argentino, Inter Miami contra Los Angeles FC.

En un video compartido por la MLS en redes sociales, se aprecia la divertida reacción de la protagonista de Only Murders in the Builging, luego de que el portero John McCarthy detuvo un disparo Messi.

La Majoe League Soccer acompañó el video con la leyenda: "Selena Gomez éramos todos nosotros viendo a John McCarthy negar a Messi!".

La imagen de Selena Gomez reaccionando al esposo de Antonela Roccuzzo se está volviendo todo un fenómeno.