VIDEO: Santa Claus se cae en pleno concierto de Madonna y desata risas

El show de Madonna durante su gira "Celebration Tour" tuvo una baja: Santa Claus, quien apareció sobre el escenario como parte del show de la cantante de 65 años que se presentó en Washington y que les regaló a sus fans un divertido momento que quedó capturado en video.

En octubre, la llamada "reina del pop" arrancó su gira en Londres con la presentación de más de cuarenta canciones, entre ellas grandes éxitos de las últimas cuatro décadas.

Esta gira es considerada una "experiencia única" al repasar la trayectoria musical de la cantante, que tuvo que posponer este evento hace unos meses tras enfermar a causa de una infección bacteriana que obligó a su hospitalización en Estados Unidos.

Durante el concierto que ofreció el sábado en Nueva York, Madonna confesó que estuvo en coma inducido por 48 horas, y bromeó sobre el momento en el que despertó de ese estado y sus seis hijos se encontraban a su alrededor.

"Hubo un par de cosas en las que pensé cuando tomé conciencia por primera vez y vi a mis seis increíbles hijos sentados a mi alrededor; por cierto, casi tuve que morir para tener a todos mis hijos en una habitación".

SANTA CLAUS SUFRE CAÍDA

Madonna no pudo contener la risa cuando Santa Claus, quien se sentó a su lado en el escenario como parte del show, terminó en el suelo cuando una bailarina que se le subió en las piernas lo tiró.

El hecho ocurrió a unos pasos de la "reina del pop", quien al percatarse de que Santa estaba en el suelo, se echó a reír al igual que el resto del público.

En redes las bromas al respecto no han parado, cibernautas se divierten diciendo que esta Navidad no habrá regalos porque Papá Noé se recupera del tremendo golpe.

El show de Madonna durante su gira 'Celebration Tour' tuvo una baja: Santa Claus, quien apareció sobre el escenario como parte del show de la cantante de 65 años que se presentó en Washington y que les regaló a sus fans un divertido momento que quedó capturado en video.