VIDEO: Rafael Puente llama “estúpida” a una reportera de ESPN en vivo

Rafa Puente causó la molestia en redes sociales luego de que llamara “estúpida” a una periodista que estaba hablando sobre el actual estado de Pumas, luego de que su hijo dejara la directiva del club.

Fue durante la emisión de Futbol Picante donde la reportera, Adriana Maldonado se encontraba dando su nota sobre el estado actual que dejó Rafael Puente al irse de Pumas: "Querían apagar este incendio que dejó con el plantel durante su corta gestión, no se esperaba que presentaran estos números durante el Torneo Clausura 2023, y por eso ahora se está apostando por el Turco Mohamed".

Estas palabras no le habrían caído en gracia al señor Rafael Puente, quien, en tono bastante bajo, llamó “estúpida” a la reportera. Por su parte, Álvaro Morales solo lo miró perplejo sin decir nada.

Esta actitud por parte del comentarista desencadenó un sin fin de comentarios al respecto, en donde varios usuarios salían en defensa de la periodista y aseguraban que la gestión de Rafal Puente Jr. en Pumas no había sido la mejor.

"Debería aconsejar a su hijo que se prepare mejor como DT o que se regrese a las novelas", "Ese cabron deberia decirle a su hijo que se ponga las pilas", "Me caía bien el rucaleto (sic) ese, pero se vio super pendejo tratando de justificar la mediocridad del trabajo de su vástago, que sea analítico y vea que ese wee no es DT de primera, es para equipos de segunda división, ni modo no puede en el máximo circuito, patética su actitud", fueron uno de los comentarios que se podía leer.