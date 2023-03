VIDEO: Por este mensaje piden 'cancelar' a Franco Escamilla

Además de su show de Standup, Franco Escamilla ha destacado por su canal de YouTube donde suele hacer varios videos en los que, con un humor muy ácido, habla sobre las cosas más cotidianas de la vida; pero es justo uno de esos materiales lo que ha provocado que el nombre del comediante esté envuelto en la polémica, incluso, que varios usuarios hayan pedido su cancelación.

En las últimas horas, Escamilla se ha convertido en tendencia dentro de las redes sociales por las fuertes críticas que ha recibido y en donde lo tachan de machista y misógino.

El video en cuestión está fechado a finales del pasado 2022 y forma parte de su podcast ‘Toy Aburrido’. En la grabación, Franco asegura a las mujeres que las necesidades masculinas son demasiado básicas: comer, estar en silencio y alguien con quien tener intimidad; sin embargo, lo que ha causado en descontento de muchos, es la forma en la que el también empresario se dirige al público femenino pues utiliza frases como: "Si eres mujer y te estás preguntando ‘¿qué quieren los hombres?’ ve y chécate, porque un día se te va a olvidar respirar".

Posteriormente, el influencer, según sus creencias, afirma que la mejor prueba de amor que una mujer le puede dar al hombre es mantenerse en silencio y hasta les recomendó que si quieren tener la atención de sus parejas deben estar arregladas y con ropa corta.

Como era de esperarse, los usuarios no tomaron nada bien estas palabras y muchos lo tacharon de misógino y hasta le recomendaron ahorrarse sus lamentables comentarios:

"El standupero Franco Escamilla, denigró, insultó, humilló y dijo que las mujeres son tontas y que sólo sirven para coger. Lamentable", "¿En serio les parece gracioso, esta cosa que se llama Franco Escamilla. Un misógino que se burla de las mujeres con su show?", "A mí Franco Escamilla se me hace cero gracioso. Su 'humor' es de los más machistas que existe", "Si hoy casi no tuiteo, les pido una disculpa. No puedo con esta vergüenza llamada compartir género con Franco Escamilla", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.