VIDEO: Poncho de Nigris y su hijo son perseguidos por un oso

Poncho de Nigris y su hijo Ponchito vivieron un tenso momento este fin de semana cuando disfrutaban de un paseo familiar en el bosque, el tercer finalista de "La casa de los famosos México" está retomando su vida fuera del reality, siempre expresó que lo más importante para él es la familia, así que desde que salió de la casa se le vio junto a su esposa Marcela Mistral y sus hijos.

Después de cumplir con los compromisos que tenía en la Ciudad de México al término del reality, volvió a su casa en Monterrey, tuvo una comida familiar y luego una conexión con Wendy Guevara, la ganadora de "La casa de los famosos", a quien le celebraron en su natal León Guanajuato con una súper fiesta en la que asistieron famosos como Belinda.

Poncho de Nigris y su hijo de siete años Ponchito vivieron un momento de pánico cuando al estar caminando en el bosque se percataron de un oso los seguía, el youtuber capturó el momento exacto en el que la criatura color negro los estaba siguiendo mientras ellos caminaban a prisa para tratar de huir.

En febrero, Poncho le hizo una broma a su hijo, lo engañó diciéndole que un oso lo perseguía, el momento quedó en risas y llanto porque Ponchito se espantó al pensar que esto era verdad.

Dicha broma salió a flote por parte de los fans de De Nigris, quienes lo recordaron y bromearon al decir que hubieran espantado al oso poniéndole la canción del exhabitante Jorge Losa "Pégate pa' mí".

Marcela Mistral, que se quedó en otro punto del bosque con su hija, confesó que se impresionó al escuchar la historia que vivieron su esposo y su hijo, pero agradeció que Dios siempre los acompaña y las cosas no pasaron a mayores.

"Mientras pasaba algo fuerte con mis Ponchos; me preguntan que dije al saber, y la verdad extrañamente sabía que @ponchodenigris da la vida por sus hijos, así como he aprendido a no preocuparme por lo que no pasa, aunque confieso que es difícil; sé que Dios siempre nos cuida … así que como @ponchitodenigris también le di gracias a él por no dejar que pasara nada con ese oso … gracias a todos", escribió.