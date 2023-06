VIDEO: Peso Pluma lució desesperado tras supuesto robo de una de sus cadenas

Peso Pluma rompió el silencio luego de que se difundiera la noticia que aseguraba que había sido víctima de un supuesto robo durante su estadía en un centro nocturno.

A través de redes sociales se comenzaron a difundir una serie de vídeos en donde se ve al cantante de corridos tumbados rodeado de un tumulto de gente, mientras que el apodado "Doble P" señalaba a una persona "de gorra", el cual se encontraba en la puerta del establecimiento.

Sin tener un mayor contexto de lo sucedido, en redes sociales los internautas comenzaron a decir que el cantante había sido víctima de robo, y que la persona a la que estaba señalando era el joven que le había robado aparentemente una de sus costosas cadenas de Spiderman.

Ante estos comentarios, y debido al enorme revuelo que esto causó, fue el propio Eso Pluma que a través de estos videos colocó un comentario en donde aseguraba que estas suposiciones eran una completa mentira.

Mediante la cuenta de TikTok, el joven cantante menciono: "Cómo les gusta decir mamadas. Era un antro y estaba pasando mi gente".

Por otro lado, varios usuarios sustentaron este hecho y señalaron que en realidad aquel joven de gorra que mencionaba en el video era uno de sus amigos que no dejaban pasar: "Todo sacan de contexto, andaba buscando a uno de sus amigos para que entrara con él". "Jaja no es cierto, él estaba buscando a los que iban con él para meterlos porque no los dejaban entrar", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video.