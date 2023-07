VIDEO: Niurka Marcos rechaza el saludo de Sofía Rivera y la manda a sentar

Tan solo con su presencia, Niurka Marcos causó alboroto dentro y fuera del foro donde se realizaba la gala de La Casa de los Famosos México el pasado domingo, pues mientras en la redes muchos aseguraban que tenía asustadas a las eliminadas, ahora se sabe que rechazó el saludo de Sofía Rivera.

“Sí saludé a Montserrat (Oliver), ya saben que en el pasado tuvimos un problema, pero las dos somos viejas lobas, no soy rencorosa y eso ya pasó, obviamente a Galilea, a los conductores, a Marthita, a la esposa de Sergio, pero cuando se trató de acercar la mujer de Videgaray, Sofía, muy linda tengo que reconocer, con sus brazos abiertos, cruzando de un lado para otro ‘Mamaniu’ le dije ‘Stop, no hagas eso, regrésate a tu silla’”, contó la polémica madre de Emilio Osorio, quien está dentro de La Casa de los Famosos e hizo una amistad con Sofía en poco tiempo que convivieron.

Niurka, contó que ese momento no lo vio casi nadie porque fue muy rápido, y que las verdaderas razones por las que le negó a Sofía acercarse a ella, fue “porque le molestó muchísimo que tratara de chantajear con el tema del feminismo”.

“Conmigo no va, conmigo no te pares el cuello y conmigo no existe la hipocresía”, dijo durante su entrevista en el programa de radio de Maxine Woodside.

Además, aseguró que ninguna de las chicas que ya fueron eliminadas “no tienen nada de reprimidas para que vayan a victimizarse en La Casa de los Famosos México”.