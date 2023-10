VIDEO: La increíble sorpresa de Carlos Rivera a niña que rompió su alcancía para verlo en concierto

Carlos Rivera se conmovió mucho al ver lo que fue capaz de hacer por él una pequeña fan con tal de verlo hasta adelante en un el Palenque de Tlaxcala, el cantante, que recientemente debutó como papá de León, junto a su esposa Cynthia Rodríguez, compartió en sus redes el material y su sentir al respecto.

En el material, una niña aparece con su padre sobre una cama, el padre de la menor explica que su hija está emocionada porque irá a ver a Carlos Rivera hasta adelante, pues romperá la alcancía de sus ahorros para poder comprar un boleto hasta adelante del show.

Cuenta que hace tres años intentaron llevarla al concierto, pero en un lugar alejado del escenario, sin embargo esto ya no fue posible, por lo que esta vez, gracias a los ahorros de tres años, la pequeña podrá comprar un buen boleto.

Aunque la niña se dice emocionada porque verá a su ídolo de cerca, llora al tener que romper su cochinito y sacar sus ahorros; el padre de la menor la consuela mientras Rivera observa el material muy conmovido.

Carlos Rivera se muestra muy emocionado al ver el video en el que la niña gastará sus ahorros con tal de estar hasta adelante en su concierto que se realizará el Día de Muertos; el cantante adelanta que la menor será invitada al espectáculo, pues su video le "llegó al corazón".

"Ya viene mi tradicional Palenque de Día de Muertos en Tlaxcala y me encontré con esta pequeña gran Riverista. Ya está invitada por nosotros para que no tenga que gastar sus ahorros. Me llegó al corazón".

Rivera adelanta que ya se había puesto en contacto con el padre de la niña y confiesa que se siente nervioso con la situación, pues la menor aún no estaba enterada porque se encontraba en la escuela.

"Hablamos con su papá y ella todavía no lo sabe, porque está en la escuela. ¡Estoy nervioso!".