VIDEO: La banda El Recodo sorprende a pasajeros de avión con 'concierto' en las alturas

La Banda El Recodo causó furor entre el público, luego de cantar en pleno vuelo comercial de Tijuana a Mazatlán ante decenas de espectadores.

Por medio de TikTok, el vocalista de la agrupación Geovanni Mondragón compartió el video donde se aprecia a integrantes de la banda cantar a todo volumen el tema "El corrido de Mazatlán".

"Jajaja, dando los buenos días en el vuelo de Tijuana a Mazatlán complaciendo a nuestra gente a todo lo que da. Mil gracias a todos los pasajeros que nos pidieron que cantáramos ese corrido tan chingón para nosotros", se lee en la descripción del video.

En la grabación se escucha a la banda cantar al unísono: "Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual. Es necesario que suene la guitarra, para cantarle un corrido a Mazatlán", se oye cantar a un integrante del grupo musical.

Usuarios de redes reaccionan a video

Hasta el momento, el video cuenta con 1.7 millones de reproducciones, más de 150 mil "likes" y con diversos comentarios de usuarios de la red social:

"No manches no soy de Mazatlán pero se me enchino la piel de oír esta canción", "Definitivamente en Mazatlán, Sinaloa tienen las mejores voces", "Que bonita canción", "Me encanta esta canción", son algunas reacciones de internautas.

¿Qué dice "El corrido de Mazatlán"?

A continuación te dejamos la letra completa de "El corrido de Mazatlán":

"Yo sé que debo cantar con toda mi alma. Para esta gente que es puro corazón. A ver si llega mi canto a la montaña. Y hasta en el faro se escuche mi canción".

"Yo sé que debo cantar con toda mi alma. Para esta gente que es puro corazón. A ver si llega mi canto a la montaña. Y hasta en el faro se escuche mi canción"

"Ay qué bonito paseo del Centenario. Ay qué bonita también su catedral. Aquí hasta un pobre se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar".

"Yo soy fuereño. Nací de aquí muy lejos. Y sin embargo les digo en mi cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo. El gran orgullo de ser de Mazatlán".

"Esas mujeres que tienen por mujeres. Ante las rosas las pueden comparar. Porque el aroma que tienen los claveles. Lo tienen ellas y tienen algo más".

"Y de sus hombres pues qué podría decirles. Que son amigos y nobles en verdad. Y sin que olviden sus típicas arañas. Que lindo es todo lo que hay en Mazatlán".

Ay qué bonito paseo del Centenario. Ay qué bonita también su catedral. Aquí hasta un pobre se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar".

"Yo soy fuereño. Nací de aquí muy lejos. Y sin embargo les digo en mi cantar. Que tienen todos ustedes un orgullo. El gran orgullo de ser de Mazatlán".