VIDEO: Kim Kardashian confunde bandera de Palestina con la de Brasil

La socialité Kim Kardashian causó polémica en redes sociales, luego de confundir la bandera de Palestina con la de Brasil, ante los sucesos que están pasando con el conflicto Hamás-Israel.

El desacertado error fue objeto de críticas, ya que varios internautas alegaron que en efecto la celebridad se encontraba muy desinformada de lo que está sucediendo en Medio Oriente, en la actualidad.

La empresaria se encontraba con su hija North West hablando de belleza y otras cosas más en las que se mencionó hasta el fútbol como una forma de interactuar con sus seguidores y sin la necesidad de tener un tema en específico sobre la mesa.

¿Qué dijo Kim Kardashian?

En medio de la conversación empezaron a surgir varios comentarios de los espectadores con las banderas de Palestina. Acto que avivó la curiosidad de la niña de 10 años, pues no sabía a qué parte del mundo pertenecía el estandarte.

"¿Qué está diciendo la gente?, ¿De qué es esa bandera?", preguntó la menor, mientras se acercaba a la pantalla del celular para ver al detalle el chat con las opiniones.

No obstante, y para el asombro de muchos, su madre le contesta con una respuesta totalmente equivocada. Ante la duda de su hija, Kim revisa el chat y procede a afirmar que la insignia pertenece al Brasil. "Es de Brasil, de donde es Neymar, porque estamos hablando de todas las cosas de fútbol", expresó la "celebrity". Minutos después esta le pide a North que finalice el en vivo en la red china.

El video, compartido por el sitio Latinus, se viralizó de forma rápida en las redes sociales, suscitando las opiniones de cientos de internautas que calificaron lo sucedido de "vergonzoso" y desafortunado.

"Quiere mantener a su hija alejada de los temas políticos, lo cual es bueno y malo a la vez"; "Es una cuestión de vida o muerte aquí. Kim debería haberle dicho la verdad y debería enseñarle moral"; "No le mentiría a mi hija sobre qué bandera es y hacerla parecer como una tonta en el futuro, ella podría haber dicho Palestina, simplemente"; "Me parece que solo está tratando de no contarle a North lo que está pasando"; "Creo que ella quería evitar entrar en eso mientras estaba en vivo", fueron algunos de los comentarios más destacados en las redes sociales.