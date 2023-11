VIDEO: Katy Perry muestra por primera vez el rostro de su hija Daisy Dove

La cantante Katy Perry vivió un momento especial luego de mostrar por primera vez el rostro de su hija, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.

Fue en agosto del 2020 cuando Katy Perry y Orlando Bloom le dieron la bienvenida a su hija Daisy Dove con una tierna fotografía en blanco y negro.

Desde ese entonces, la pareja mantuvo la identidad de su pequeña en privado, compartiendo imágenes donde su rostro no se viera afectado.

Ahora, a tres años de este acontecimiento, la cantante ha decidido dejar el misterio atrás, y por primera vez mostró el rostro de su pequeña.

Todo ocurrió durante su residencia en Las Vegas, donde Katy le dedicó unas tiernas palabras a su pequeña hija de tres años, declarándole su amor y su amistad eterna.

"Daisy, te amo mucho, eres mi mejor amiga, estoy tan contenta de que estés aquí", dijo a través del micrófono.

Tras esto, las cámaras enfocaron a la pequeña niña que se encontraba vestida con un traje de Minnie Mouse y auriculares rosas en las orejas. Al oír las palabras de su mamá, Daisy comenzó a saltar y a saludar a la cámara, enterneciendo a todos los presentes.

Sin embargo, las interacciones entre ambas no terminaron, ya que después la intérprete agradeció a su pareja por siempre apoyarla, además contó como su hija influyó en la creación de su residencia.

"Cuando la conocí, fue como si todo el amor que siempre estaba buscando finalmente apareciera. Ella me recuperó, me curó, y me mostró como jugar de nuevo. Así que este espectáculo es para el niño interior de todos y para la esperanza de que, tal vez si todos pidiéramos ver la vida a través de los ojos de un niño, seríamos libres", sostuvo.

Daisy también fue vista bailando y cantando las canciones de su madre en compañía de su padre, Orlando Bloom.