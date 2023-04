VIDEO: Hija de Olivia Collins y Mónica Castañeda se pelean en el funeral de Julián Figueroa

En medio de la ceremonia fúnebre de Julián Figueroa, Mónica Castañeda y la hija de Oliva Collins protagonizaron una trifulca afuera de la casa de Maribel Guardia.

Fue este domingo cuando se dio a conocer la lamentable muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian a los 27 años de edad. Tras esto, tanto medios de comunicación como el público en general ha estado aguardando por más detalles sobre esta noticia, esperando afuera de la casa de Maribel, en donde se llevó a cabo la ceremonia de velación del joven cantante.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de medios, Mónica Castañeda y la hija de la actriz Olivia Collins vivieron un incómodo momento, el cual terminó entre empujones por parte de las dos mencionadas.

A través de redes sociales se comenzó a viralizar un video en donde se observa a Olivia Collins descendiendo de su automóvil en camino a la casa de Maribel, sin embargo, de un momento a otro se comienzan a ver varios empujones entre Mónica Castañeda y la hija de la actriz.

Esto provocó que Olivia se molestara y comenzara a defender a su hija: "Es mi hija, no te metas con ella", ante esto, la conductora de Ventaneando le respondió que ella había sido la primera en jalarla: "Yo lo sé, pero no me tiene porque agarrar así, estamos haciendo nuestro trabajo".

Al finalizar el clip, se ve como la hija de la actriz levantó su dedo de en medio antes de marcharse junto a su madre.