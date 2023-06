VIDEO: 'Extraño' actuar de Natanael Cano provoca que sea comparado con Cristian Castro

Natanael Cano desencadenó las críticas y las burlas en redes sociales por su extraña forma de actuar en su concierto en la Ciudad de México, comparándolo inclusive con diversos famosos, entre ellos el también cantante Cristian Castro y Ángela Aguilar.

Actualmente, Natanael Cano se encuentra en el ojo público debido a su reciente cambio de imagen, dejando atrás su corte de cabello y sus atuendos extravagantes, los cuales usaba al inicio de su carrera, optando ahora por atuendos más casuales y una larga melena la cual es comparada con la que alguna vez usó Luis Miguel en su juventud.

Sin embargo, no solo su apariencia ha dado de qué hablar, sino también su reciente forma de actuar, y es que a través de redes sociales se comenzó a viralizar el “extraño” comportamiento de Natanael Cano, provocando que fuera comprado con el también cantante Cristian Castro. En el video, el cual fue difundido en TikTok, se le ve a decir a Natanael: "Ya no quiero cantar, no no, yo mando aquí, no sé, uuuuh", comentó mientras movía la cadera de un lado a otro.

Este actuar desencadenó un sin fin de comentarios en redes sociales, en donde usuarios aseguraban que el cantante estaba comenzando a actuar como Cristian Castro, mientras que otros aseguraban que sus preferencias sexuales ya habían cambiado.

"Se vienen los corridos volteados", "Ay no, se reinició Cristian Castro", "Natalia? Pues que te pasó", "Como que juega en el mismo equipo que la Wndy de Las Perdidas", "Se parece a Angela Aguilar", "Angelita Aguilar ya no quiere cantar", "Como que ya le falla la reversa", fueron uno de lots tantos comentarios que se podían leer.