VIDEO: Danna Paola sufre accidente en el festival Fiestas de octubre en Guadalajara

Danna Paola se presentó este sábado en el festival "Fiestas de octubre", en Guadalajara, y aunque su actuación marchaba viento en popa, la cantante sufrió una caída que le produjo sangrado en una de sus rodillas, sin embargo, ni el dolor fue mayor que su voluntad de continuar con el show, pues en ningún momento se detuvo, y es que, mientras la auxiliaban limpiando la herida, la joven se puso a conversar con sus fans y hasta les dio consejos de amor.

Las "Fiestas de octubre", uno de los eventos más esperados de las y los tapatíos ha llevado a la región lo mejor de la música desde finales de septiembre y, este fin de semana, fue el turno de Danna Paola, quien llevó el show que ofrece con su gira "XT4S1S", por lo que sus seguidores se dieron cita desde muy temprano en el Auditorio Benito Juárez.

Entre su repertorio de canciones, la cantante incluyó "El primer día sin ti", uno de los temas que interpretó en la telenovela "Atrévete a soñar" hace más de una década, causando la reacción positiva de las y los presentes, que en redes sociales compartieron videos del momento en que cantó esta canción, pues remontó a sus seguidores a su infancia y adolescencia.

Y aunque su presencia en el escenario superó expectativas, Danna sufrió una caída que le produjo sangrado en una de sus rodillas y rupturas en sus medias, lo que no impidió que la cantante de 28 años continuara con su actuación, pues hasta destacó que su prenda rasgada iba acorde con la temporada: "Pero no importa, es Halloween", comentario que produjo la euforia de sus fans.

A pesar de que la artista no se detuvo, sí solicitó la asistencia del parte médico del evento, cuando dijo: "¿Me pueden pasar un alcoholcito para mi pierna?". En ese momento, le pidió a la audiencia que le dieran "un segundito" en lo que llevaban a cabo la curación, pero ni en ese momento, la cantante, pues si bien no siguió cantando, no dejó de interactuar con su público y comenzó a contarle algunas de sus anécdotas más entretenidas.

Al poco tiempo, se reincorporó en el escenario del Benito Juárez para seguir interpretando sus canciones, en el único momento que se detuvo fue para darse un consejo a las y los presentes en relación con el ámbito amoroso, haciendo una reflexión de qué significa verdaderamente el amor y cómo identificar si lo tenemos dentro de nuestras vidas.

"El amor no duele, duele todo lo que confundimos con él, así que, si te pegó lo que dije, no es ahí", destacó.

El recital duró una hora, pero eso no impidió que sus fanáticas y fanáticos se fueran con una sonrisa en el rostro, pues los comentarios acerca de su presentación en redes sociales son muy positivos.

La cantante de "Mala fama" también se presentará en el Festival Internacional del Globo este próximo 19 de noviembre.