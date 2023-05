VIDEO: Chayanne enciende las redes en bata de baño

Chayanne ha cautivado a seguidores con su talento musical, pero su sencillez y atractivo físico también han sido motivo de admiración desde sus inicios en la industria.

Este martes, el ídolo puertorriqueño llamó la atención de sus [email protected] en las redes sociales, esto, luego de que publicara un video en Instagram donde lanzó una seductora pregunta.

El intérprete de Un siglo sin ti apareció con una bata blanca puesta y debajo de esta un traje de baño color negro, por lo que se alcanzaba a percibir ligeramente su torso desnudo.

El clip fue acompañado con la frase: "Jumm, espero que les guste... el video de Bailando Bachata".

Asimismo, dijo a sus seguidores que acababa de salir de la piscina y compartió que su próximo video musical estaba quedando increíble.

Fue entonces que se le escuchó decir: "Me pusieron una bata y ahora no sé si... ¿Me la quito o me la dejo?", mientras hacía ademanes con las manos y sonreía, generando así una gran emoción entre los usuarios.

Tras esto, recibió rápidamente comentarios como:

"Tú no eres capaz de quitártela, pero te gusta mortificar esposo mío", "¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa!", "Por dios, esto es un abuso: cómo un hombre puede estar tan rico", "Qué está pasando. ¿están mirando a mí Chayancito? Es mío solo mío", "La bata está demás", "hermoso, quítatela", "Uffff que pregunta...que vuele esa bata".

Otros también criticaron que el cantante quería aparentar menor edad e incluso lo compararon con la empresaria Kris Jenner, madre de las polémicas Kardashian.

"Ay no, suave con el tinte. Te verías tan chulito con las canitas", "déjate las canas, más natural, que seguro te ves guapísimo con ellas", "No sé ustedes, pero para mí se parece a la mamá de las kardashians, Chayanne es la tía kardashian en la nueva season".

El videoclip de Bailando bachata se estrenará este jueves.