VIDEO: Bárbara Torres explota 'porque Ferka la trata como si fuera una pen…ja'

Las emociones de los participantes de La Casa de los Famosos México cada vez son más difíciles de controlar, y en esta ocasión Bárbara Torres no pudo contener su enojo tras un encuentro que tuvo con Ferka.

Fue durante el último día de reto por el presupuesto para la comida donde Bárbara le comentó a Ferka que no le gustó el maquillaje que le hizo para la sesión de fotos que iban a realizar, por lo que hubo un intercambio de palabras entre ellas, que al final terminó con una serie de reclamos y gritos dentro del cuarto cielo y frente al resto de los habitantes.

“Estoy hablando yo, señorita, y a mí no me mires así, por favor. Tengo 52 años, tengo un tema hormonal, me cuesta un chingo estar aquí dentro, porque es un reto que tengo en mi vida, y el resto de los compañeros están respetando lo que me pasa.

Lo único que te dije fue que no me gusta, quiero algo que me guste (...) sé manejar la comedia, y sé cuando hablo en chiste y cuando no, y sabes qué pasa, tienes 30 y tengo 52, es una cuestión de respeto”, expresó la famosa actriz que interpreta a “Excelsa” en la serie de La Familia P. Luche.

Desde su ingreso, Bárbara informó a los famosos dentro de la casa que estaba atravesando la menopausia con una serie de emociones que la tenían mal, aunque se estaba controlando con medicamento, sin embargo, mostró su resentimiento con Ferka por tratarla “como una tarada” y por burlarse delante de ella.

“Estoy así porque tengo algo dentro que no sé el control, y cuando llegues a los 52 años, vas a decir ‘pinche narizona de mierda tenía razón, me pasa lo mismo que le está pasando y ahora entiendo cómo la hice sentirse de pendeja delante de 68 cámaras de televisión’, eso solamente es lo que te estoy diciendo”.

Ferka por su parte, se mostró silenciosa ante los gritos de Bárbara y decidió “ignorarla” porque “no había manera de hablar con ella”.