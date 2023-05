VIDEO: Así se escucharía la colaboración entre Travis Scott y Bad Bunny

Bad Bunny y Travis Scott dan de qué hablar entre sus fanáticos luego de que se difundiera un video donde se escuchaba un poco sobre la aparente colaboración entre los artistas.

A través de redes sociales se comenzó a difundir un video en donde se observa a un grupo de personas disfrutando de una canción, y pesar de que el audio no cuenta con buena calidad, sí se logra escuchar la voz de Bad Bunny, así como los acordes y ritmos que Travis Scott suele usar en su música.

De acuerdo con los internautas que difundieron este material, aseguran que esta supuesta colaboración, posiblemente estará en el nuevo disco de Scott titulado Utopía, sin embargo, por el momento nada de esto es aún oficial.

Pero, es importante destacar que las relaciones que ambos tienen dentro del clan Kardashian-Jenner le da fuerza a estos rumores, ya que Scott sostiene una relación con la empresaria Kylie Jenner y con ella tiene dos hijos, mientras que a Bad Bunny se le ha visto acompañado en varias ocasiones con Kendall Jenner, hermana de la pareja de Travis.

Cabe destacar que, después de anunciar su retiro temporal de la música, Bad Bunny sorprendió al lanzar una colaboración con Grupo Frontera titulado un x100to, además de su reciente canción Where she goes, la cual dicho sea de paso, tiene fuertes referencias a su actual relación con la modelo, Kendall Jenner.

Por su parte, Travis Scott se encuentra lanzando varios adelantes de lo que será su nuevo álbum titulado Utopía, el cual se espera que salga este junio.