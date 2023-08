VIDEO: Apio Quijano ya no quiere asistir a las galas tras pelea con Mauricio Garza

Aunque asegura que la producción de las pre y post galas de Vix sobre La Casa de los Famosos lo ha buscado para remediar su conflicto con Mauricio Garza, Apio Quijano ya no quiere participar con ellos porque “ya no se siente con la libertad de expresión”.

Después de que el domingo el conductor Mauricio discutiera y corriera a Apio de las post gala, el integrante de la banda Kabah, relató que hubo un acercamiento por parte de la producción del programa para disculparse, pero Garza no le dio la cara.

“Les agradezco que se hayan acercado porque sí me sentí muy agredido, a Mauricio ya no lo vI porque se fue y se encerró. No sé en qué situación esté viviendo Mauricio, pero lo que sí sé es que él tuvo mucho tiempo para atacarme a mí y a mí gente, y cuando se lo hice saber no le gustó y comenzó a generar ese enojo hacia mí. Que amachine como todos, si estás entrando y me estás enseñando de este juego, tú empezaste tirando y criticando, ¿no?, claramente no acepta que le digas tu opinión.

Además, Apio Quijano dijo sentirse agredido y un poco afectado porque “al final su casa es Vix y que lo hayan corrido no es bonito”.

“Creo que soy una persona que trato de ser lo más profesional posible, trato de estar el tiempo que yo acordé de estarlo, pero eso creó para mí un no querer regresar a Vix, no regresar a la pre ni post gala, al parecer algo quiere hablar Mauricio y la producción y demás, no me voy a cerrar a eso, pero ya no te sientes con la libertad de expresión”, agregó mediante un live que realizó en su Tik Tok oficial.

Este fin de semana, los ánimos entre Mauricio Garza y Apio se incendiaron después de que Quijano le reclamara sus interrupciones sin sentido y posteriormente el conductor le sugiriera retirarse del foro.