VIDEO: Aficionados del Pachuca burlándose de Carlos Acevedo por no ir al Mundial

Carlos Acevedo no jugó el duelo de repechaje ante Pachuca, pero sí estuvo presente en el palco del estadio Hidalgo, y la afición de los Tuzos no dejó pasar la oportunidad de “molestar” al portero de Santos Laguna, haciendo referencia a que no fue al pasado Mundial en Qatar.

“No fuiste al Mundial, no fuiste al Mundial, no fuiste al Mundial Acevedo, no fuiste al Mundial”, cantaba la porra de los Tuzos del Pachuca, mientras que en el video publicado en Tik Tok, se puede ver cómo el guardameta de Santos está muy cerca escuchándolos.

Sin embargo, la grabación muestra a Carlos Acevedo firme e ignorando los cánticos en su contra, sobre todo cuando Santos Laguna terminó eliminando a Pachuca en tanda de penales, para así meterse a la Liguilla del Clausura 2023.