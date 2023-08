VIDEO: Abuchean a Yahritza y su Esencia en concierto de la Banda MS

El precio que la joven agrupación Yahritza y su esencia está pagando por sus comentarios sobre México y su gastronomía sigue siendo elevado. En esta ocasión, los artistas se ven envueltos en otra controversia al ser supuestamente abucheados durante un concierto con la Banda MS, luego de que hace unos días, vivieran una experiencia similar con Grupo Frontera.

La intérprete de "Frágil", acompañada por sus hermanos, quienes forman parte de la banda y tienen su origen en Estados Unidos, compartieron en una entrevista realizada hace un año expresiones como "la soda aquí tiene un sabor diferente" y "no me resulta agradable escuchar los carros y las sirenas", lo que provocó indignación y un intenso debate. Aunque posteriormente ofrecieron disculpas por la forma en que expresaron su descontento con su experiencia en el país, parece que el público todavía no está dispuesto a absolverlos.

Recientemente, Yahritza y su Esencia asistieron a una presentación de la Banda MS, donde interpretaron "Mi Mayor Anhelo", una de las canciones más populares de los sinaloenses. Durante un video viral en Twitter, se puede observar a la voz detrás de "Esta Noche" caminando por el escenario en medio de supuestos gritos enfurecidos de la audiencia, con coros de "¡Fuera, fuera!" resonando en el clip.

A pesar de este escenario, los integrantes continuaron con su actuación como si nada estuviera ocurriendo. Además, uno de los cantantes de la Banda MS los recibió con cordialidad.

En otros momentos capturados en videos del concierto, se puede ver a la audiencia cantando y aplaudiendo en apoyo a los artistas, mostrando una variedad de emociones durante el evento.

Los comentarios en línea expresaron una gama diversa de opiniones: "Aquí comienza la decadencia de la MS", "Todos cometemos errores", "Canta horrible", "La banda MS no tiene culpa de lo que ella hace con el tema. Ya lo tenían". Sin embargo, algunos usuarios dudaron de la autenticidad del video y plantearon la posibilidad de que el audio estuviera editado para perjudicar la imagen de los jóvenes.

Es relevante destacar que el material audiovisual empezó a circular después de que la Banda MS anunciara una colaboración con Yahritza el pasado 7 de agosto en Instagram. Esta noticia desató, una vez más, una controversia que afecta no solo a los hermanos, sino también a los oriundos de Sinaloa.

"Botón de dislike a esta canción", "Como artista, me daría vergüenza colaborar con alguien que insulta a mi país", "Fuera la MS. Cancelados", "Reporten la publicación y las cuentas", fueron los comentarios expresados.

Hasta este viernes, Yahritza y Su Esencia no han hecho más declaraciones públicas sobre el tema.