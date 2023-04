'Vi la luz y me regresé', Yolanda Andrade sorprende al aparecer desde un hospital

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba en el hospital junto a su hermana Marilé: "los milagros existen. Vi la luz y me regresé".

Fue a través de sus redes sociales que Yolanda Andrade preocupó a sus miles de seguidores al publicar una serie de imágenes en donde se veía a su hermana Marilé desde la cama de un hospital y sentada en un tanque de oxígeno. Tras esto, otra historia de unas enfermeras a las que Yolanda les agradecía por su trabajo.

A pesar de que en ese momento la conductora no había dado declaraciones al respecto, ni había revelado qué había pasado, este viernes colocó un video en donde, tanto Yolanda como Marilé, celebraban que ya se irían a casa, asegurando que habían pasado por un milagro: "Estamos celebrando que ya nos vamos, ¿verdad hermana? (...) Somos un milagro", comentaba la conductora de MoJoe.

A pesar de que no dio más detalles al respecto de lo que había pasado, Yolanda sí sostuvo que "había visto la luz": "Mi cuerpo y alma. Agradecida por el evento que me pasó. En este momento de reflexión, acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen, vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos", escribió.

Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que pasó con las hermanas o el porqué se encontraban en el hospital.