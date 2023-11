Verstappen explota contra el Gran Premio de Las Vegas; 'estamos más para el espectáculo que para la carrera'

La Fórmula 1 regresa a Las Vegas para realizar el penúltimo Gran Premio de la temporada, los lujos y las luces estarán acompañando a este circuito, mismo del cual se quejó Max Verstappen.

"En primer lugar, estamos aquí más para el espectáculo que para la carrera en sí", comentó el piloto de Red Bull.

Max se mostró desinteresado en todo lo que rodeará el circuito callejero.

"No estoy muy interesado en eso, iré allí, haré lo mío y me iré. Depende de quién y para qué será interesante o no, en términos de espectáculo de carreras tal vez no, pero en términos de socios potenciales para la F1 y todo el espectáculo que la rodea puede ser, pero repito, no me interesa", indicó el compañero de "Checo" Pérez.

Verstappen reconoció que hay preocupación por los resultados en el GP de Las Vegas, ya que es un circuito nuevo para todos.

"Todavía tengo que ir al simulador, todavía ni siquiera conozco la pista, para ser honesto, la última vez que lo probé en el juego de F1, creo que choqué con más muros de las que iba en línea recta, espero que no sea el caso, no conocemos el agarre de la pista, es todo nuevo", reconoció el piloto de Red Bull.