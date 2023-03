Verónica Montes enamora con sus curvas en Instagram

La actriz Verónica Montes compartió para sus seguidores en Instagram una serie de fotos en las que presume sus curvas.

En sus redes sociales, la peruana posó junto a su perrita, usando un bikini azul. De fondo se puede ver el mar.

La publicación viene acompañada con la leyenda: "No es un take me back, es un que se repita".

En otra publicación, Montes usa otro bikini, ahora en color verde.

"Ponerme a mí misma como mi prioridad ha sido el mejor regalo que me ha dado".