Venta Tips

La presentación es un tema que me ha preocupado siempre, hay vendedores que son despreocupados en este punto y una imagen desaliñada definitivamente le resta potencia a su presentación de ventas.

Usan demasiado la ropa de mezclilla, no sé, si por moda, por comodidad o por presupuesto (no creo, un Levis, cuesta más de mil pesos) el problema no es la mezclilla, sino lo maltratado, desteñido, deslavado, descocido y ahora hasta rotos (a este acabado tan de moda se le llama ripped jeans) pero definitivamente no es para un ambiente de negocios, son para el week end.

Solo se justifica si vendes productos agropecuarios o veterinarios o para minería, para estar en consonancia con el entorno y no desencajar con el ambiente de negocios.

Hace años vendía motores Diesel para embarcaciones hasta de 60 pies, que usaban pescadores en la zona del golfo entre Tampico y Puerto Progreso, en Yucatán, mi jefe era un viejito Ingles, Mr. Keneth Mayer del cual aprendí muchas cosas, era muy terco quería precisión y exactitud en todo, en una ocasión fuimos a platicar con pescadores de una cooperativa en Altamira, llegamos con traje y corbata, zapato de vestir (odiaba los mocasines) hacía un calor infernal, y nuestros posibles clientes andaban en Short, descalzos y sin camisa, nos veían raro, que contraste, me sentí ridículo.

En otra ocasión me obligo a ponerme corbata cuando yo vestía una hermosa guayabera blanca, me sentí el oso Yogui.

El trinomio de la comunicación tiene tres factores o elementos y según la profesión es diferente su nivel de importancia, estos son; Vestimenta, la forma en que te vistes comunica algo, bueno o malo.Tu expresión corporal o lenguaje no verbal, también comunica principalmente emociones.

Tu expresión verbal, también comunica, conocimientos, inteligencia y sentimientos y no es lo que dices, sino como lo dices lo que causa un efecto.La primera impresión es la que cuenta, la sabiduría popular no se equivoca cuando expresa que solo tenemos una oportunidad de causar una buena primera impresión, esto es importante porque la gente te trata o te considera como según te vea. En el mundo de los negocios es más importante parecer importante que ser importante (lo dijo mi Tío Carlos Slim)

Tu eres el primer producto que debes vender, la conexión emocional que debes lograr con tu cliente, será más fácil y rápida si te percibe como un profesional, no como un improvisado, acuérdate que "el hábito no hace al monje, pero como lo aliviana".

Evita ser estrafalario en el vestir, pues solo conseguirás crítica y rechazo, tu presentación debe reflejar tu forma de ser, no te vistas de miserable porque ese disfraz te puede salir muy caro

Los uniformes que proporcionan las empresas, estandarizan la presentación, pórtalo con orgullo, el vendedor profesional debe respetar los códigos de vestimenta que se han establecido, con el propósito de no generar rechazo con los clientes.

Algunas recomendaciones para mujeres podrían ser:Cabello arreglado, maquillaje apropiado, ropa en talla correcta en buen estado, manos limpias, uñas arregladas, zapato apropiado limpio sin maltrato, ropa bien planchada, escote discreto, sonrisa y buen aliento pero sobre todo actitud positiva.

En los caballeros es muy parecido:

Vello de nariz, bigote recortado, corbata limpia en buen estado, cinto apropiado en buenas condiciones, calcetines combinados en buen estado (evita los de monitos) calzado bien lustrado, corte de pelo y vello de oídos, camisa bien planchada y cuello limpio, manos limpias y uñas bien recortadas, pantalón limpio y bien planchado largo y bastilla apropiada, y si tienes buena pluma y buen reloj, mejor.

Y eso no es todo cuida tus modales y la forma en que hablas porque la ropa puede ocultar un asno, pero sus palabras lo delataran. Hablando construyes o destruyes.

No hace mucho fui testigo del comentario que hizo un cliente sobre la presentación de una vendedora que los visitaba por primera vez, la vendedora con una personalidad coqueta y llevaba un pantalón de mezclilla súper apretado, muy usado, despintado y roto, como se usan hoy, llevaba tenis converse y ni que decir de su vocabulario "qué onda wey" regreso sin resultado alguno y el cliente hablo con el gerente de ventas para pedirle de favor que no volviera a mandar a esa vendedora, que su empresas no era una cancha ni un parque de diversiones.

No seas facultoso ni confianzudo y como trates te trataran.

Me gustaría hacer otras recomendaciones que sin duda ayudaran a que construyas una imagen y una relación duradera.

Evita usar calcetones o calcetín blanco con vestimenta formal.

No uses traje con calzado mocasín.

No uses corbata con camisa de botoncitos en el cuello. Se puede usar saco con camisa de botoncitos pero sin corbata.

No se debe usar corbata y pañuelo en el saco simultáneamente, o es uno o es otro.

Es incorrecto usar el cuello de la camisa por fuera o por encima del saco (solo Rigo Tovar).

No es bien visto usar saco con camisa de manga corta.

Evita camisa estampada con corbata de rayas y tampoco uses corbatas con estampados de caricaturas.

El cinto y el calzado deben ser del mismo color.

El calcetín debe ser del color del pantalón, no del zapato.

En un ambiente de negocios no es recomendable que los caballeros usen pulseritas, collares o arete.

En el tema de los tatuajes mejor ni me meto, pero he sido testigo de algunos rechazos cuando estos son visibles y los dibujos terroríficos.

Otras recomendaciones que ayudaran a que seas reconocido como una persona con educación son:

Cuando se asciende una escalera las damas van adelante, cuando se desciende los caballeros van adelante.

Un caballero siempre se pone de pie para saludar de mano a alguien, las damas pueden permanecer sentadas si lo desean.

Evita fumar, masticar chicle o comer alimentos en el negocio de tu cliente, Sobre todo, cuida tu vocabulario, no te refieras con desprecio a ningún grupo social, evita ser señalado como misógino, racista o clasista.

La educación y los buenos modales son una llave maestra que abre puertas, he visto a buenos vendedores fracasar por falta de habilidad para manejar las relaciones interpersonales, se discreto y prudente, trata de enriquecer la relación con tu cliente, agrégale valor.

Imagina que tienes una cuenta de banco a la que todos los días con tu amabilidad y buena educación le abonas (depositas) entonces siempre tendrás saldo, así cuando por alguna circunstancia cometas una falta o error siempre tendrás saldo para hacer retiro y seguir depositando, pero si tú eres de las personas que pelean con todo mundo, generan conflicto y siempre están de malas, esos no tienen saldo, ya lo agotaron y entonces empiezan a ser rechazados, ya no los invitan a ningún evento y no son bien recibidos, a esos no los invitan a la posada y no los incluyen en el intercambio.

Si tú crees que eres una persona que tiene dificultad para relacionarse con los demás valdría la pena que te echaras un clavado en el libro de Inteligencia emocional de Daniel Goleman, ahí te dirán como manejar con asertividad tus emociones y también como sacar provecho de las emociones de los demás.El auto forma parte de la imagen este debe estar siempre limpio por dentro y por fuera, si esta rotulado, debes cuidar la forma en que manejas y en cómo te comunicas con los otros conductores, se respetuoso de los lugares asignados para personas con capacidades diferentes, cuida y respeta a los peatones, sobre todo los niños.

Las conductas buenas se notan, no permitas que te señalen como un cavernícola o un troglodita, tus hechos dirán más que tus palabras.

Les deseo mucho éxito en su cambio de imagen, notaran de inmediato el efecto y sus beneficios.

Soy Gerardo Reyes el Quarterback de las ventas, mi correo electrónico es [email protected]

Agradeceré sus comentarios.