Ve SRE infracción con 'muro' flotante

Con la colocación de boyas sobre el río Bravo para impedir el paso de migrantes, el Gobierno de Texas, que encabeza el republicano Greg Abbott, viola el tratado de aguas que existe entre México y Estado Unidos, advirtió la canciller Alicia Bárcena.

En conferencia, la canciller señaló que el Gobierno mexicano ya envió una nota diplomática a Estado Unidos para que se respete el tratado que data de hace casi 80 años.

"En relación a qué acciones estamos tomando en términos de lo que ha ocurrido con Florida y Texas, hay que decir que nosotros hemos enviado una nota diplomática porque, en realidad, lo que se está violando es el Tratado de Aguas de 1944", indicó.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el Artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944 establece que "el cauce de los ríos Internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre".

Mientras que el Tratado de Límites de 1970 establece que tanto el cauce principal del río como en las tierras adyacentes "cada Estado deberá prohibir la construcción de obras en su territorio que puedan causar la desviación y obstrucción de la corriente normal del río".

Bárcena informó que un grupo de expertos está realizando un levantamiento topográfico para determinar si se ha invadido territorio mexicano en la colocación de este muro flotante.

"Hemos mandado una misión, una inspección territorial, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas para definir en dónde están ubicadas estas boyas, qué es lo que está pasando y, por supuesto, llevar adelante este levantamiento topográfico para verificar que no atraviesen el territorio mexicano", dijo.

Hasta el momento, precisó la Canciller, sólo se han colocado 300 metros de material flotante a la altura de Eagle Pass.

Bárcena, quien sostuvo un desayuno con reporteros de medios nacionales e internacionales que cubren la Cancillería, consideró que el tema migratorio será parte de la agenda con Estados Unidos, sobre todo por el impacto electoral que tienen en aquel país.

Por su parte, Greg Abbott, gobernador de Texas, dio a conocer que el departamento de Seguridad Pública de Texas está supervisando la instalación de nuevas barreras marítimas en el río Grande (Bravo), refiriéndose a las acciones que se realizan en la frontera entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila.

Además de dar a conocer que, desde la implementación del Operativo Estrella Solitaria, que se aplica en la frontera sur de Texas con México, se han realizado 390 mil 500 detenciones de inmigrantes ilegales, así como 30 mil 800 arrestos criminales, con más de 28 mil 700 cargos por delitos graves reportados.

RELACIONES CON ESPAÑA SEGUIRÁN EN PAUSA

Bárcen, aseguró este viernes que las relaciones con España "aún no han salido de la pausa" señalada por el presidente.

En diciembre de 2022, López Obrador aseguró que continuaba la "pausa" en las relaciones con España porque "no hay una actitud de respeto", a la vez que pidió que las empresas españolas "no vengan a promover y a fomentar la corrupción en México, que no se lleven a los presidentes de empleados de sus empresas, que respeten la dignidad del pueblo y la nación mexicana".

Bárcena recibió esta semana al embajador español en México, Juan Duarte, en lo que fue visto como una normalización de las relaciones tras las declaraciones previas de López Obrador.

"Tuvimos esta reunión con el embajador Duarte, sobre todo porque España va a presidir (el Consejo de) la Unión Europea en los próximos seis meses, ese fue el motivo principal de la reunión con ellos. Y nos concentramos en este tema, de cuáles son los objetivos que tiene España en los próximos seis meses", apuntó.

Asimismo, afirmó que España celebra elecciones generales el próximo 23 de julio, por lo que México va "a estar a la espera de cuál va ser el resultado" y ahí se retomará "seguramente la conversación".