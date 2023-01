Ve como un reto su papel en Mi secreto

La joven actriz, Ana Pau Martínez, se encuentra muy contenta porque cerró 2022 y empezó 2023 siendo parte del elenco de la telenovela, Mi secreto, en donde da vida a "Constanza", una joven que atraviesa por problemas bastante difíciles.

"Me siento muy contenta y muy agradecida con todo el equipo. Me da gusto que mi papel esté generando conciencia, ya que 'Constanza' se ve inmersa en situaciones delicadas, pues la violaron y justo recientemente se lo confesó a sus padres en esta historia producida por Carlos Moreno".

Ana Pau añadió al respecto que, "'Constanza' ha tenido una vida muy difícil, pero ha salido adelante de una forma positiva".

Para Martínez, no ha sido fácil encarnar este papel, tan es así que lo ha considerado un enorme reto.

"La verdad es que ella ha pasado por sucesos dramáticos y para prepararme tuve talleres con los directores y con el productor.

"Ha sido de los personajes más difíciles, porque no me había tocado alguno que sufriera una violación", detalló.

Ana Pau Martínez también se mostró orgullosa del elenco que forma parte del melodrama, pues están nombres como Luis Felipe Tovar, Alma Delfina, Karyme Lozano o Vanessa Bauche.

"Tenemos en un elenco increíble. Amo todos los personajes. Ahora, cuando hicimos la novela fue muy divertido y eso se ha reflejado en la pantalla", comentó la famosa.

Por otro lado, Ana Pau Martínez mencionó, se encuentra a la espera de otro proyecto.

"Me encantarían que vengas más cosas. Disfruto bastante actuar. El cine me llama la atención, al igual que el teatro, las series, la novelas".

Sobre cómo nació su deseo de actuar, Ana Pau externó que desde chiquita supo que deseaba incursionar en la "artisteada".

"La actuación me apasiona mucho y es lo que quiero hacer para siempre. Un día le dije a mi mamá que quería actuar y me apoyo y me sigue apoyando en todo".