'Vayan a terapia si les afecta lo que hago'; Yeri Mua reacciona a petición de firmas para cancelarla

La influencer Yeri Mua hizo saber su opinión acerca de las firmas que están reuniendo en redes sociales para cancelarla y deje de subir contenido a las plataformas digitales.

Mediante un "En Vivo" de Facebook dijo que no ha estado muy activa, a diferencia de otras ocasiones, en las que realiza más publicaciones porque no quiere que los comentarios que están surgiendo respecto a dicha petición le afecten.

Mencionó que no es fácil recibir mensajes de odio hacia ella o su contenido, por lo que prefiere alejarse y disfrutar las vacaciones en las que se encuentra, en compañía de su pareja y amigos.

"No me he metido mucho a redes porque me voy a sentir mal, me voy a deprimir bastante, me he enfocado en disfrutar mi vida porque 'vida solo hay una'. Va a pasar el tiempo y al final solo me quedan los recuerdos y las decisiones que tomé, no me queda más que vivir y disfrutar", comentó.

Al inicio del "Live" explicó que lo hacía para contarles a sus seguidores que supuestamente contrajo matrimonio; pero minutos después hizo alusión al tema de las firmas.

La creadora de contenido, originaria de Veracruz, dijo que las personas no son conscientes del daño que causan a nivel psicológico y emocional con los comentarios de odio.

"No van a parar hasta que alguien ya no aguante tanta presión de lo que dicen y se suicide, por eso tengo de dos: enfocarme en lo que dice la gente de mí y hacerme daño con eso o seguir con mi vida", dijo.

Mientras leía las opiniones de los espectadores; invitó a sus haters a que tomen terapia para que su vida personal o sus acciones no les afecten.

"Vayan a terapia si les afecta lo que hago, las invito a ir con un profesional que les ayude a controlar respecto a cómo vivo, hablen con un psicólogo para que les ayude a superar sus traumas o los traumas que les provoca mi vida", mencionó.

Por otra parte, dijo que prefiere mostrar solo unas partes de su vida y que no la vean deprimida, pues intenta mantenerse tranquila.

En una parte del video aseguró que no dejará de subir contenido hasta que ella lo decida, pues destacó que "tiene una misión" y quiere cumplirla.

"No me voy a ir porque la gente lo pida, sino hasta que cumpla mi misión, no les puedo prometer estar aquí toda la vida, pero el día que me retire les voy a dar las gracias y espero que lo respeten".

Dijo que una cosa que planea a futuro es convertirse en madre, y probablemente, para ese entonces, prefiera tener una vida privada o fuera del ojo público; pues es mucha presión la que vive como figura pública.